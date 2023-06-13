Российские ученые научились определять массивный тромбоз при инфаркте за 15 минут

В Сеченовском университете научные специалисты придумали, как рассчитать вероятность массивного тромбоза при инфаркте. Об этом рассказал заведующий отделом эндоваскулярного лечения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений ритма Московского областного научно-клинического института имени М. Ф. Владимирского, доцент кафедры интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета Алексей Азаров.

По его словам, научной группе удалось найти определенную когорту биохимических показателей: количество билирубина, тромбоцитов и других.

— Все эти данные реально получить в течение 15 минут после поступления человека в больницу, что значительно ускоряет процесс принятия решения касательно способов лечения, — цитирует его «Газета.ру».

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