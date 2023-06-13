Врач рассказала, к каким последствиям может привести чистка ушей ватными палочками
Врачи извлекли инородное тело из наружного слухового прохода женщины с помощью специальных микрохирургических ушных щипцов. Сейчас она чувствует себя хорошо, ее выписали домой. Человеческий организм всегда пытается самостоятельно отторгнуть инородные тела. Однако если этого ждать и бездействовать, отторжение произойдет через патологический процесс, такой как гнойный отит.
По словам заведующей оториноларингологическим отделением Видновской больницы Кристины Таджикуловой, во время чистки наружного слухового прохода часть серы извлекается, а другая часть проталкивается глубже. Из-за этого образуется пробка. Она может давить на барабанную перепонку, приводить к воспалению, отиту, снижению слуха и даже вызывать головную боль. К тому же ватная палочка травмирует кожу наружного слухового прохода, из-за этого возможно развитие воспалительного процесса.
При чистке ушей достаточно протереть кожу ушных раковин после принятия душа ватным диском, салфеткой или полотенцем. В целом же, уши человека отлично очищаются самостоятельно. Для профилактики, как отметила специалист, необходимо посещать врача-оториноларинголога один раз в год.
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