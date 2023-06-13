Кардиолог рассказал о причинах возникновения инфаркта в молодом возрасте

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Инфаркт в последние годы значительно «помолодел». Нередким явлением стала его диагностика в 30-40 лет. Каковы причины такого явления, рассказал кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.Как сообщил Известиям старший преподаватель кафедры фармакологии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Кондрахин, последние 15 лет инфаркт стабильно «молодеет». Он уже регистрируется даже у пациентов в 30 лет.Хотя организм до 30 лет должен бы функционировать стабильно, и лишь перевалив за этот рубеж, человек начинает копить хронические болезни.Основных причин этого тревожного явления две. Кондрахин считает, что молодые люди не умеют отдыхать, перегружают организм работой и стрессами.Второй важный момент: малоподвижный образ жизни. А если эти главные причины усугубляются еще и зависимостью от сетей, курением и злоупотреблением алкоголем, то организм изнашивается критично быстро.Стремление к успеху в профессии — это хорошо. Но когда человек не способен расслабиться, постоянно в напряжении, он загоняет себя в постоянный стресс. Что крайне негативно отражается на работе сердца и сосудов. И становится источником инфарктов, инсультов и прочих патологий.Ко всему прочему, у молодых метаболизм более активный, чем в более старшем возрасте. Поэтому и болезни сердца чаще всего у них протекают более жестко.