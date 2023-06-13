Кардиолог рассказал о причинах возникновения инфаркта в молодом возрасте
Как сообщил Известиям старший преподаватель кафедры фармакологии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Кондрахин, последние 15 лет инфаркт стабильно «молодеет». Он уже регистрируется даже у пациентов в 30 лет.
Хотя организм до 30 лет должен бы функционировать стабильно, и лишь перевалив за этот рубеж, человек начинает копить хронические болезни.
Основных причин этого тревожного явления две. Кондрахин считает, что молодые люди не умеют отдыхать, перегружают организм работой и стрессами.
Второй важный момент: малоподвижный образ жизни. А если эти главные причины усугубляются еще и зависимостью от сетей, курением и злоупотреблением алкоголем, то организм изнашивается критично быстро.
Стремление к успеху в профессии — это хорошо. Но когда человек не способен расслабиться, постоянно в напряжении, он загоняет себя в постоянный стресс. Что крайне негативно отражается на работе сердца и сосудов. И становится источником инфарктов, инсультов и прочих патологий.
Ко всему прочему, у молодых метаболизм более активный, чем в более старшем возрасте. Поэтому и болезни сердца чаще всего у них протекают более жестко.
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