Всего 10 дополнительных граммов клетчатки в день снижают риск инсульта на 23% - врач Захарова

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По словам врача, питание может снизить риск инсульта.Профилактика всегда лучше лечения, но особенно это касается инсульта. Неотложная медицинская помощь описывает серьезное опасное для жизни состояние, которое возникает, когда прекращается кровоснабжение части вашего мозга.Чем дольше пострадавший остается без лечения, тем больший ущерб может быть нанесен. К счастью, по словам врача, простая корректировка диеты может снизить риск серьезного заболевания на 23 процента.Клетчатка — отличный кандидат на эту работу.«Употребление большего количества пищевых волокон, особенно из фруктов и овощей, может значительно снизить риск ишемического инсульта с дополнительными преимуществами для предотвращения сердечных заболеваний, рака, диабета 2 типа и т. д.», - говорит семейный врач Татьяна Захарова .В исследовании, увеличение потребления клетчатки на 10 граммов в день привело к снижению риска на 23 процента.Хорошими источниками клетчатки являются такие продукты, как фрукты, овощи, бобовые, цельнозерновые продукты, орехи и семена. Интересно, что многие из этих продуктов также связаны с более низким риском проблем со здоровьем, таких как высокий уровень холестерина и кровяное давление, которые могут заложить основу для инсульта.Фрукты и овощи также богаты калием, фолиевой кислотой и пищевыми нитратами, которые полезны для здоровья сосудов.