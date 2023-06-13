В Техасском университете доказана польза интенсивных микротренировок для здоровья

На сайте Vogue размещена статья о пользе микротренировок. Если они интенсивные. то требуется буквально несколько минут, чтобы укрепить сердце и сосуды, а также помочь сжечь калории, способствуя снижению веса.Такие тренировки-табата действительно эффективны, об этом сообщает и издание Medicine & Science in Sport & Exercise, рассказавшее о соответствующем эксперименте исследователей Техасского университета.Специалисты в ходе эксперимента доказали. что три-четыре минуты напряженной нагрузки трижды в неделю помогают укрепить иммунитет, добиться нормального тонуса мышц и снизить вес. В первую очередь, речь о сердечной мышце.Учеными Техасского университета подобное исследование было проведено еще два года назад, но многие коллеги до сих пор пользуются его результатами для дальнейших работ в области физической нагрузки и ее влияния на сердечно-сосудистую систему.Участники теста выполняли кардиоупражнения, стараясь прикладывать максимальные усилия. Один подход длился всего четыре секунды, дальше следовал отдых в 15-20 секунд и повторение движений еще 30 раз.Эксперты отмечают высокую эффективность и другого комплекса упражнений: четырехминутной табата-тренировки. Она включает прыжки с приседаниями, отжимания, бег на месте с высоким подниманием бедра и упражнение «скалолаз». 20 секунд движений плюс 10 секунд отдых, и так в течение четырех минут.