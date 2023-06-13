Болезни щитовидки, сердца, рак: что не так с организмом, если вы постоянно потеете

Вы можете пользоваться дезодорантом каждый день, в жару находиться под кондиционером и все равно сильно потеть. Эндокринолог Зухра Павлова предупреждает: это говорит о том, что с вашим организмом далеко не все в порядке.Все мы пахнем по-разному. У кого-то с подросткового возраста пот имеет достаточно специфический запах, и в этом случае без антиперспиранта не обойтись, а кто-то может не пользоваться им даже в самый жаркий день.Если вы понимаете, что потливость беспокоит вас постоянно, то это уже тревожный звоночек. Особенно если дезодоранты совсем не помогают, а мокрых пятен на одежде становится все больше и больше.«Когда жара, то потеть — это нормально. В пределах нормы — это и во время, и после физических упражнений, активной физической работы, например на даче. Так наш организм саморегулирует температуру тела, чтобы не перегреться», — говорит Зухра Павлова.Но если вы потеете все время, даже когда прохладно, это уже не норма. Разбираемся, почему так происходит.Проблемы в работе щитовидной железыТакое, например, случается при гипертириозе, когда щитовидная железа начинает вырабатывать огромное количество гормона тироксина — он для нашего организма как дрова для печки. То есть вы постоянно словно «нагреваетесь», а потом сильно потеете.Из-за этого все процессы ускоряются:повышается тревожность;сложно усидеть на месте;хочется все время двигаться;пульс зашкаливает;руки трясутся;начинает стремительно теряться вес, при этом человек обычно ест больше привычного.Сбои в выработке женских половых гормоновСнижение выработки полового гормона эстрадиола или нарушение чувствительности рецепторов к эстрогенам тоже приводит к потливости.Обычно это случается в менопаузе, но если такое происходит у женщин фертильного возраста, то симптом требует внимания. Это может быть предвестником различных серьезных заболеваний — от сердечно-сосудистых и воспалительных до онкологических. Поэтому важно обратиться к гинекологу или эндокринологу, говорит Зухра Павлова.Дисбаланс гормона дигидротестостерона«Обильное потоотделение, которое сопровождается сильным запахом мускуса (даже после душа) говорит о дисбалансе гормона дигидротестостерона. А значит, вам прямая дорога к эндокринологу», — поясняет врач.Кстати, дигидротестостерон может сильно воздействовать на предстательную железу. Если у мужчины заметны другие признаки гормональных нарушений, например:выпадение волос на голове,сальность кожи и угревая болезнь,снижение напора струи при мочеиспускании или ощущение остаточной мочи после опорожнения мочевого пузыря,частые ночные походы в туалет.