Нутрициолог Строков назвал продукты, которые нельзя есть при чувствительности к глютену
Если у вас целиакия, вам следует строго избегать всех продуктов и продуктов, содержащих глютен. С другой стороны, если вы чувствительны к глютену, вы обычно можете переносить небольшое количество глютена или определенные продукты, содержащие глютен.
"В случае чувствительности к глютену может даже случиться так, что безглютеновая диета или диета с низким содержанием глютена ослабят симптомы в течение определенного периода времени, и вы сможете снова есть булочки, хлеб и тому подобное с глютеном, как обычно", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Тем не менее, вы должны обсудить это со своим семейным врачом или диетологом.
Непереносимость глютена: вам следует избегать этих продуктов
В случае непереносимости глютена изменение диеты на безглютеновую пищу является решающим фактором для контроля над симптомами.
Избегайте всех продуктов, содержащих пшеницу, ячмень, овес, рожь, полбу.
"Это касается не только булочек, хлеба и выпечки, но и мюслей, манки, макарон и пива".
Некоторые продукты, о которых вы даже не подозреваете на первый взгляд, также могут содержать глютен. Поэтому перед использованием всегда проверяйте ингредиенты или этикетку на упаковке, чтобы убедиться, что там написано: «Может содержать следы глютена».
Глютен может скрываться под ингредиентами, особенно в готовых продуктах, таких как супы, соусы, крокеты и картофель фри, а также в колбасах, сливочном сыре, чипсах и смесях специй. Однако если на упаковке написано: «без глютена», продукт можно есть без раздумий.
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