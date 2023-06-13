Нутрициолог Строков назвал продукты, которые нельзя есть при чувствительности к глютену

Что вы можете и что не можете есть, если у вас непереносимость глютена, зависит от того, от какого подтипа непереносимости глютена вы страдаете.Если у вас целиакия, вам следует строго избегать всех продуктов и продуктов, содержащих глютен. С другой стороны, если вы чувствительны к глютену, вы обычно можете переносить небольшое количество глютена или определенные продукты, содержащие глютен."В случае чувствительности к глютену может даже случиться так, что безглютеновая диета или диета с низким содержанием глютена ослабят симптомы в течение определенного периода времени, и вы сможете снова есть булочки, хлеб и тому подобное с глютеном, как обычно", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.Тем не менее, вы должны обсудить это со своим семейным врачом или диетологом.Непереносимость глютена: вам следует избегать этих продуктовВ случае непереносимости глютена изменение диеты на безглютеновую пищу является решающим фактором для контроля над симптомами.Избегайте всех продуктов, содержащих пшеницу, ячмень, овес, рожь, полбу."Это касается не только булочек, хлеба и выпечки, но и мюслей, манки, макарон и пива".Некоторые продукты, о которых вы даже не подозреваете на первый взгляд, также могут содержать глютен. Поэтому перед использованием всегда проверяйте ингредиенты или этикетку на упаковке, чтобы убедиться, что там написано: «Может содержать следы глютена».Глютен может скрываться под ингредиентами, особенно в готовых продуктах, таких как супы, соусы, крокеты и картофель фри, а также в колбасах, сливочном сыре, чипсах и смесях специй. Однако если на упаковке написано: «без глютена», продукт можно есть без раздумий.