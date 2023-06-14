Врач Залетова рассказала, какие продукты защищают организм от ультрафиолета
По ее словам, с этой целью нужно употреблять овощи и фрукты, содержащие пигмент ликопин.
"Это предшественник витамина А, выполняющий немного другие функции – в растениях он защищает ткани от солнечного света. Точно такое же воздействие ликопин будет оказывать и на человека, если употреблять продукты, которые содержат это вещество".
Ликопин является сильным антиоксидантом и защищает клетки от свободных радикалов. Поэтому он будет помогать организму бороться с окислительным стрессом, который может быть вызван в том числе негативным влиянием ультрафиолетового излучения, объяснила специалист.
При этом данный пигмент особенно важен для людей с большим количеством родинок и повышенным риском развития рака кожи, добавила она.
Приличное количество ликопина содержится в шиповнике, гуаве, арбузе, помидоре, перце, хурме. Однако для получения максимального эффекта потребуется около 5-10 мг вещества, то есть, к примеру, 3 кг помидоров, отмечает Татьяна Залетова.
"Столько съесть мы не сможем. Но чтобы хоть как-то усилить защиту от вредного воздействия солнечных лучей, необходимо ежедневно съедать 100-250 граммов богатых ликопином фруктов или овощей".
Врач обратила внимание, что полезна для организма в данном случае может быть та же томатная паста, которая благодаря большой концентрации помидоров обладает высоким содержанием ликопина.
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