А на десерт — кампилобактер: почему опасны ягоды даже с куста, объясняет врач

В ягодный сезон мы готовы буквально наброситься на яркие сочные плоды, не задумываясь о своей безопасности. А потом получаем тяжелейшее отравление. Врач объяснила, почему важно мыть ягоды, даже если их недавно сорвали с куста или дерева.Ягоды на рынке, которые продают садоводы и огородники, кажутся нам более безопасными, чем те, что лежат на полках сетевых магазинов.Но на самом деле, пробовать немытые ягоды, даже если они еще недавно висели на веточках, не стоит. Иначе есть риск получить очень серьезное отравление, вызванное бактерией Campylobacter.Что такое кампилобактериоз- Campylobacter — часть обычной микрофлоры курицы и других птиц, но эти бактерии опасны для человека, — рассказала в своем блоге врач-диетолог Елена Мотова. — Заразиться кампилобактериозом можно через сырую или не до конца приготовленную курицу или другую домашнюю птицу, непастеризованное молоко, загрязненные ягоды, фрукты, зелень.Есть вероятность и перекрестного заражения, когда бактерии от птицы попадают на другие продукты.- В группе риска по заражению кампилобактериозом — дети до 5 лет, люди старше 60 лет и беременные, — предупреждает врач.Источник заражения — немытые ягодыЗаразиться кампилобактериозом можно и через плохо помытые ягоды, овощи, фрукты и зелень, если на них попали микрочастицы фекалий птиц.- Люди часто пробуют ягоды немытыми в ларьках и на рынке. Ягоды, которые едят с дерева или куста, интуитивно кажутся более безопасными, но риск получить кампилобактер на десерт никуда не девается, - предупреждает диетолог Елена Мотова.Основные симптомы кампилобактериоза:диарея, часто — с тошнотой и рвотой,повышение температуры,боль в животе.- У некоторых людей после заражения возникают осложнения, — обращает внимание диетолог. — Не слишком ли это высокая цена за пренебрежение простыми правилами безопасности? Действительно простыми — достаточно хорошо промыть фрукты перед тем, как есть. При этом совершенно не обязательно ягоды замачивать и мыть с водой, мылом, уксусом, содой и так далее.Как не заразиться — советы диетологаХраните скоропортящиеся продукты (в том числе и сырую птицу) отдельно от готовой пищи и тех продуктов, которые не требуют термической обработки. Сырую птицу следует хранить в холодильнике при температуре от 4° C и ниже;не мойте курицу перед приготовлением — это не защитит вас от кампилобактериоза (и сальмонеллеза), зато брызги, в которых могут быть бактерии, разлетятся на расстояние разведенных рук;при термической обработке доводите птицу и изделия из фарша до полной готовности.Ранее эксперты рассказали, как выбрать сладкую клубнику. Хороший признак, если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние. Если же они плотно прилегают к ягоде, то она, скорее всего, будет кисловатой.Как правильно мыть ягодыВысыпать ягоды в большой дуршлаг, но не замачивать — так они теряют вкус и аромат, а промыть под струей чистой проточной воды. Потом подождать минуту, чтобы стекла вода, и аккуратно обсушить бумажным полотенцем.