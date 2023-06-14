Будут болеть спина и голова: врач назвал самую вредную летнюю обувь

Врач-остеопат рекомендует уделять выбору летней обуви для прогулок особое внимание, ведь от этого может зависеть не только самочувствие, но и здоровье. От неудачной обуви могут разболеться и ноги, и поясница, и шея, и даже голова.Летом мы предпочитаем носить самую простую одежду и обувь — туфлям, лодочкам и даже сандалиям и босоножкам предпочитаем легкие и удобные пляжные сланцы-вьетнамки или простые пластиковые тапочки. Но это очень вредно для здоровья.Носить шлепанцы как повседневную обувь нельзя, предупреждает врач-остеопат.- В теле все взаимосвязано, в первую очередь, за счет мышц, — говорит Владимир Животов. — Мышцы соединяются в мышечные цепочки, которые начинаются на кончиках пальцев ног и рук и через все тело идут к черепу. Составной частью этих цепей выступают также внутренние органы и кости. Неудивительно, что если нарушается работа одного из звеньев, это отражается на функционировании всей цепи.Чем плохи шлепанцы- Шлепанцы, как и любимые многими «сланцы» или «вьетнамки» совершенно не подходят для прогулок и длительной ходьбы, — говорит врач. Как и в обычных тапочках, в такой обуви желательно передвигаться не дальше, чем на 100 метров в бане, аквапарке или на пляже. Для таких целей это самый лучший вариант. Но для дальней ходьбы шлепанцы не годятся.Стопа в шлепанцах работает не так, как должна — ведь, чтобы удерживать эту обувь на ноге, мы постоянно чуть-чуть сгибаем пальцы.- Из-за постоянного напряжения и отсутствия отдыха мышцы стопы перенапрягаются, это напряжение переходит на голени, бедра, поясницу, шею, — объясняет врач-остеопат. — Под конец дня вернувшись домой или в номер отеля, человек может испытывать боль в спине, головную боль. В мышцах голени скапливаются продукты обмена и вызывают болезненность.Какой должна быть правильная летняя обувьЛетом отдавайте предпочтение сандалиям и босоножкам. При этом очень важно, чтобы ремешки надежно удерживали и носок, и пятку.Главное требование к летней обуви точно такое же, как и к обуви на зиму или на межсезонье — она должна быть удобной.Выбирайте модели с мягкой и гнущейся подошвой.Плоская обувь для цивилизованных людей, ходящих по асфальту, вредна, так как не дает должной опоры. Поэтому, если вы предпочитаете балетки, выбирайте модели, имеющие разницу в высоте между носком и пяткой не менее 2 см.Туфли с каблуком выше 6 см рекомендуется носить не дольше 2 часов в день.