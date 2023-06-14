"Умирают за секунды": Врач озвучил утренние симптомы, предупреждающие об угрозе для жизни

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Многие не обращают внимание на тревожные симптомы, которые сигнализируют о неблагополучии со здоровьем. Хирург, андролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян призывает быть внимательными к себе и обязательно проходить диспансеризацию.Как сообщает Гадзиян в своем Телеграм-канале, многие заболевания пугающе молодеют. При обследовании медики порой фиксируют критичное ожирение печени, гипертонию, катаракты и прочие серьезные проблемы со зрением из-за смартфонов с 25-30 лет.Также чаще стали выявлять ранние проявления онкологии. Особую тревогу у врачей вызывает распространенность тромбов, в том числе, и как осложнение после перенесенного ковида, даже если заболевание протекало в легкой форме.Специалист сетует, что россияне не считают нужным сдавать на тромбообразование. А потом гибнут буквально за секунды. Зная опасность, этой трагедии можно избежать, и сделать это несложно, призывает доктор.Эксперт перечислил опасные симптомы, предупреждающие о серьезных сбоях в организме, в разных его системах. В первую очередь должно насторожить, когда по утрам мучает сильный кашель, «до задыхания».Иные опасные звоночки — изнуряющие головные боли, постоянная диарея или изжога, перебои в ритмах сердца. Своевременное обращение к врачу, в том числе, в рамках диспансеризации. способно предотвратить многие трагедии, призывает врач.