Аритмия и боли в мышцах: терапевт Ильинская назвала признаки дефицита кальция

Достаток кальция жизненно важен для мышечной функции, включая сердце.Терапевт Тамара Ильинская напомнила , что человеческий организм нуждается в кальции по многим причинам – этот микроэлемент необходим для правильного функционирования мышц, нервов и кровеносных сосудов, а также производства гормонов и ферментов.«Все взрослые люди в возрасте от 19 до 50 лет и мужчины до 70 лет должны получать 1000 миллиграммов (мг) кальция в день. Женщины 51 года и старше и мужчины 71 года и старше должны получать 1200 мг кальция в день», - проинформировала терапевт.В основном, мы получаем кальций с пищей. Не получая его в нужном объеме с продуктами, организм начинает вытягивать кальций из костей и мышц, чтобы добрать его до нужного количества. Со временем это может спровоцировать проблему низкой плотности костной ткани и развитие остеопороза, предупредила врач. Также терапевт Ильинская отметила, что«некоторые люди испытывают нехватку кальция из-за основного заболевания или лекарств, которые они принимают».Говоря о признаках дефицита кальция, медик сообщила, что в краткосрочной перспективе они обычно бывают малозаметными. Но если дефицит прогрессирует и уровень кальция в сыворотке падает до опасно низкого уровня, могут возникать следующие симптомы.Усталость. Она возникает как результат нарушения питания клеток. Зачастую наблюдается вместе с болями в теле и подавленным настроением.Плохое здоровье полости рта. При дефиците кальция зубы становятся склонными к разрушению и расшатыванию, также могут возникать заболевания пародонта.Мышечные боли и спазмы. Помимо крепости костей, кальций также обеспечивает правильное функционирование мышц (в частности, помогает мышцам сокращаться и расслабляться). Его недостаток способствует болям, скованности и спазмам мышц.Когнитивные проблемы. Многие ученые считают, что недостаточное потребление кальция негативно влияет на психическое здоровье и не появление негативных когнитивных симптомов, от тумана в голове до головокружения и спутанности сознания.Онемение и покалывание в пальцах. Кальций – один из важнейших микроэлементов, принимающих участие в процессах функционирования центральной нервной системы. Если имеется его дефицит, первыми страдают нервы конечностей: в кистях рук, ступнях и пальцах.Судороги. Дефицит питательных веществ может иногда вызывать судороги, вплоть до эпилептических припадков.Аномальный сердечный ритм. Кальций жизненно важен для работы мышц, одной из которых является сердце. Внезапно возникшая аритмия может быть признаком его серьезного дефицита.