Сомнолог Царева рассказала, почему люди видят эротические сны и стоит ли стимулировать их появление

Нередко людям могут сниться эротические сны. Несмотря на то, что ответа на вопрос, почему так происходит, люди чаще ищут у психологов и сексологов, его можно найти также в физиологии. Врач-сомнолог Елена Царева в беседе с журналистами «Слово и Дело» раскрыла интересные аспекты таких сновСпециалист отмечает, что появление таких снов связать можно с несколькими причинами. В первую очередь, на их появление влияет некое событие, которое произошло с человеком на протяжении дня. Ну а с точки зрения физиологии такие фантазии наш мозг генерирует из-за повышения половых гормонов.Кроме того, ответила специалист и на вопрос, можно ли стимулировать появление таких снов. Она отмечает, что сам по себе процесс управления сновидениями – очень полезное занятие для людей, у которых в результате каких-либо заболеваний пострадала нервная система. Такой шаг поможет ей быстрее восстановиться.