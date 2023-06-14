Сомнолог Царева рассказала, почему люди видят эротические сны и стоит ли стимулировать их появление
Специалист отмечает, что появление таких снов связать можно с несколькими причинами. В первую очередь, на их появление влияет некое событие, которое произошло с человеком на протяжении дня. Ну а с точки зрения физиологии такие фантазии наш мозг генерирует из-за повышения половых гормонов.
Кроме того, ответила специалист и на вопрос, можно ли стимулировать появление таких снов. Она отмечает, что сам по себе процесс управления сновидениями – очень полезное занятие для людей, у которых в результате каких-либо заболеваний пострадала нервная система. Такой шаг поможет ей быстрее восстановиться.
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