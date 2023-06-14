Онколог Воробьев назвал диету, которая защищает от рака

Кето-диета в сочетании с кортикостероидами может привести к противораковым свойствам.У каждого второго человека в течение жизни разовьется какая-либо форма рака, поэтому исследования в области лечения продолжаются."Эксперименты на мышах показали, что диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов (типичная для кето-диеты) помогает бороться со смертельным истощением, которое происходит у больных раком грызунов", - говорит врач-онколог Андрей ВоробьевИстощение «очень часто встречается у пациентов с прогрессирующим раком».«Они становятся настолько слабыми, что больше не могут справиться с противораковым лечением. Повседневные задачи становятся геркулесовым трудом».Крайняя форма потери веса известна как кахексия является «сложной проблемой». Это связано с изменениями в том, как ваше тело использует белки, углеводы и жиры. Кроме того, вы можете сжигать калории быстрее, чем обычно. Люди с кахексией теряют мышцы, а часто и жир. До восьми из 10 человек с поздними стадиями рака в той или иной степени разовьют кахексию.В то время как кето-диета может привести к потере веса у здоровых мышей, «метаболизм адаптируется, и они стабилизируются». Мыши с раком не могут адаптироваться, потому что они не могут вырабатывать достаточное количество гормона кортикостерона, который помогает регулировать эффекты кето.Таким образом, эксперимент показал, что, когда мыши с раком находились на кето-диете и получали кортикостероиды, опухоли уменьшались, и они жили дольше.