Терапевт Никитина: вот пять причин пить воду с лимоном по утрам

Терапевт Светлана Никитина: питье воды с лимоном позитивно влияет на пищеварение, укрепляет иммунную систему.Питье воды с добавлением небольшого количества лимонного сока по утрам оказывает разные положительные эффекты на здоровье. Упомянув об этом, терапевт Никитина сказала : «Вот пять причин пить воду с лимоном по утрам».Укрепляет иммунную систему. Лимоны богаты витамином С, чрезвычайно полезным для организма. Он способствует улучшению усвоения железа, оказывает антиоксидантное, противовоспалительное, антибактериальное действие.«Человеческий организм не может вырабатывать витамин С самостоятельно. Выпивая утром стакан воды с парой ломтиков лимона, мы помогаем своему телу получить столь нужный ему нутриент», - объяснила врач.Регулирует пищеварение. Вода с лимоном хорошо сказывается на пищеварении: например, активизирует выработку желчи, что способствует лучшему перевариванию жиров. Кроме того, лимонная кислота стимулирует перистальтику ЖКТ и помогает вырабатывать пищеварительные ферменты.Подавляет чрезмерный аппетит. Медик проинформировала, что высокое содержание витамина С в лимонах обеспечивает высвобождение в организме таких гормонов, как норадреналин и серотонин. Они улучшают настроение и способствуют активному расщеплению жирных кислот и нормализации аппетита.Очищает от токсинов. Дополнительная жидкость из воды и мочегонный эффект лимона обеспечивают интенсивное выведение токсинов с мочой.Омолаживает кожу. Благодаря витамину С, которым насыщен напиток, активизируется выработка коллагена – белка, который делает кожу эластичной и придает ей упругость.