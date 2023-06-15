Как сократить время пребывания в соцсетях и избежать депрессии

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Неблагоприятное воздействие социальных сетей на психологическое состояние человека исследуется на протяжении нескольких лет. И с каждым экспериментом появляются новые интересные сведения, которые, возможно, будет полезно применить в реальной жизни.Исследователи из университета штата Айова провели двухнедельный эксперимент с 230-ю студентами колледжей. Правила были простые: половине учащихся было поручено ограничить использование социальных сетей 30-ю минутами в день. В результате указанных 115 испытуемых чувства тревоги, страха и одиночества беспокоили реже в сравнении с другой группой.При этом профессора заметили, что психологические преимущества от получасового пребывания в интернете распространяются в том числе на участников, которые иногда и незначительно превышали этот лимит времени."Урок заключается не в том, чтобы быть совершенным, а в том, чтобы приложить максимум усилий. Я думаю, что именно самоограничение и внимание являются секретными ингредиентами, а не 30-минутный ориентир", – отмечает соавтор исследования.Многие из участников исследования отметили, что первые несколько дней дались им тяжело. Однако вскоре стали наблюдаться позитивные тенденции: например, один ученик стал чувствовать себя более продуктивным и жизнерадостным. Другие рассказали, что стали лучше спать, проводить больше времени с людьми вживую и, соответственно, получать больше приятных эмоций, нежели при виртуальном общении.При этом авторы эксперимента отмечают, что придерживаться 30-минутного лимита в повседневной жизни следует только по собственному искреннему желанию, иначе эффекта не будет. Тревога и гнетущие мысли на вряд ли покинут человека, который не будет понимать суть такого ограничения и потенциальную пользу от него.