Врач Андреева: ученые нашли "таблетку долголетия" - это таурин
Новое исследование показывает удивительные эффекты таурина, который многим известен как добавка в энергетических напитках. Эта аминокислота образуется в организме в печени, а также поступает с пищей. Например, такие субпродукты, как сердце и печень, содержат таурин.
Таурин увеличивает продолжительность жизни мышей на 25 процентов
"Количество таурина в организме уменьшается с возрастом — как у животных, так и у людей. Чтобы выяснить, способствует ли это снижение процессу старения, исследователи давали мышам 1000 миллиграммов таурина на килограмм массы тела один раз в день до конца их жизни. На деле оказалось, что это увеличило продолжительность жизни мышей до 25 процентов по сравнению с мышами, которые не получали таурин", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, комментируя исследование
Улучшение здоровья мышей, получавших таурин
Здоровье мышей, получавших таурин, также улучшилось, так что функция улучшилась.
мышцы
поджелудочная железа
мозга
кишечника
и иммунная система
То же самое можно увидеть и в экспериментах с обезьянами. В опытах с червями также обнаружен продлевающий жизнь эффект при введении таурина.
Таурин действует на разных уровнях против процесса старения
Чтобы точно увидеть, как таурин противодействует процессу старения, исследователи также смогли определить несколько механизмов:
Он уменьшает старение клеток.
Защищает от дефицита теломеразы.
Он подавляет ухудшение функции митохондрий.
Это уменьшает повреждение ДНК.
Это уменьшает воспаление.
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