Врач Андреева: ученые нашли "таблетку долголетия" - это таурин

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Таурин — это аминокислота, которую организм вырабатывает, а также поглощает из пищи и энергетических напитков. Кроме всего прочего, он обеспечивает бодрящий эффект. Исследователи обнаружили, что с возрастом самопроизводство снижается, и что его прием противодействует старческим заболеваниям.Новое исследование показывает удивительные эффекты таурина, который многим известен как добавка в энергетических напитках. Эта аминокислота образуется в организме в печени, а также поступает с пищей. Например, такие субпродукты, как сердце и печень, содержат таурин.Таурин увеличивает продолжительность жизни мышей на 25 процентов"Количество таурина в организме уменьшается с возрастом — как у животных, так и у людей. Чтобы выяснить, способствует ли это снижение процессу старения, исследователи давали мышам 1000 миллиграммов таурина на килограмм массы тела один раз в день до конца их жизни. На деле оказалось, что это увеличило продолжительность жизни мышей до 25 процентов по сравнению с мышами, которые не получали таурин", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, комментируя исследованиеУлучшение здоровья мышей, получавших тауринЗдоровье мышей, получавших таурин, также улучшилось, так что функция улучшилась.мышцыподжелудочная железамозгакишечникаи иммунная системаТо же самое можно увидеть и в экспериментах с обезьянами. В опытах с червями также обнаружен продлевающий жизнь эффект при введении таурина.Таурин действует на разных уровнях против процесса старенияЧтобы точно увидеть, как таурин противодействует процессу старения, исследователи также смогли определить несколько механизмов:Он уменьшает старение клеток.Защищает от дефицита теломеразы.Он подавляет ухудшение функции митохондрий.Это уменьшает повреждение ДНК.Это уменьшает воспаление.