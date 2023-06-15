«Будто током бьет»: почему возникают прострелы в пояснице и ногах — объясняет невролог

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Вы хоть раз испытывали резкую стреляющую боль в пояснице и ноге, которая приходит и уходит? Если вы часто сталкиваетесь с этой болью, скорее всего, это ишиас.Обычно подобные боли в пояснице считаются радикулитом. Это общее название различных вариантов поражений в области корешков спинномозговых нервов. Пояснично-крестцовый радикулит, или ишиас, — поражение седалищного нерва. Этот нерв проходит от нижней части позвоночника до ступней. Являясь самым длинным нервом в нашем теле, он также отвечает за большинство ощущений в задней части бедра, голени и в ступнях, а также за движения в ноге.Когда седалищный нерв раздражается, зажимается или воспаляется из-за спазма, травмы мышцы или грыжи межпозвоночного диска, вы, вероятно, почувствуете острую стреляющую боль в ноге. Уровень дискомфорта будет варьироваться от относительно легкого до мучительного. О причинах такого состояния и методах первой помощи «Доктору Питеру» рассказала врач-невролог Надежда Головчанская.Почему возникает ишиасИшиас может быть как острым состоянием, так и переходить в хронический процесс (хроническую боль). В то время как острый процесс может пройти всего за несколько недель (при условии, что его правильно лечат), хронический ишиас может вызывать боль более трех месяцев.Боль исходит из нижней части спины, но простреливает по задней поверхности ноги до ступни. Это часто описывается как прохождение тока, сопровождающееся острой болью. Ишиас может поражать людей любого возраста и часто возникает внезапно, без видимой травмы или предшествующей нагрузки.Проблема чаще всего возникает из-за дегенеративных состояний, так называемого старения позвонков и дисков, которые относят к нетравматическим состояниям. Зачастую люди ощущают приступ боли, когда работают в саду (физическая работа, длительное пребывание в неудобной позе), занимаются своими обычными делами. Повреждение может произойти также из-за образования грыжи межпозвонкового диска.Что такое грыжа дискаМы много слышим о грыже диска, но что это на самом деле? Межпозвонковые грыжи — выпячивания межпозвонкового диска — очень распространены и, к счастью, они обычно не ущемляют нервы. Но когда это происходит, когда грыжа прикасается к нерву, это может вызвать сильную, мучительную боль.Межпозвонковый диск — своего рода амортизатор между позвонками. Когда у диска есть повреждение, возможны проблемы.Повреждение может быть травматическим — после перелома, резкого движения, чрезмерной нагрузки. Но чаще всего изменения дегенеративные и проявляются у людей с возрастом. Межпозвонковые диски «высыхают» и сплющиваются, выходя, таким образом, за физиологические границы и оказывая воздействие на нервные корешки — прижимают или сдавливают их.Позвоночник устроен сложно: это целый ряд костей, позвонков, которые составляют подвижную конструкцию за счет суставов, дисков, мышц и связок. Позвонки собраны в столб, внутри которого проходит спинной мозг. От него отходят пары межпозвоночных нервов.Чаще всего страдает поясницаНижняя часть позвоночника, поясничный отдел, безусловно, самый уязвимый, хотя там позвонки и диски самые массивные. И даже в пределах поясничного отдела позвоночника обычно самая нижняя его часть (L4, L5, S1) является наиболее распространенной областью поражения. Именно здесь чаще происходит сжатие нервных корешков, которые простреливают по задней поверхности ноги. Причем боль при ишиасе может случиться у кого угодно, хотя мужчины и люди преклонного возраста страдают достоверно чаще.Не всегда виноват возрастНо необязательно все проблемы связаны только с возрастом. Развитие ишиаса зависит от причины. При грыже диска иногда врачи находят патологию у молодых пациентов, даже в возрасте 20, 30, 40 лет. Другие причины, например артрит или медленные дегенеративные процессы, вызывают компрессию нервов, и чаще возникают у пожилых пациентов. У них же чаще возникает явление, которое называют стенозом поясничного отдела позвоночника — сужение отверстий, из которых выходят нервы.Особенности боли при ишиасеИшиас обычно описывают как боль, но при некоторых обстоятельствах течения заболевания вполне возможна и слабость мышц ног.Предположим, что пациент работает лопатой и внезапно у него возникает боль, иррадиирущая вниз по ноге. Это довольно интенсивные ощущения. Что делать?Есть определенный алгоритм действий. Первое: нужно немного отдохнуть в течение нескольких дней. Если симптомы несерьезные, улучшение наступит само по себе. Если ишиас постоянный, ухудшается изо дня в день или связан со слабостью в ноге, необходимо немедленно обратиться в клинику, чтобы провести диагностику и оценить, есть ли значительное повреждение нервов.В период отдыха необязательно лежать в постели. Если это возможно, врачи поощряют людей вставать, ходить и двигаться как можно раньше, но при этом минимизируя подъем, скручивание, наклоны.Что принимать при болиЕсли пациенты могут переносить противовоспалительные препараты, у них нет никаких противопоказаний по другим диагнозам или лекарствам, это вариант лечения, чтобы успокоить воспаление. Препараты часто помогают с симптомами и позволяют человеку быть функциональным, позволяя ходить, двигаться.В более активное лечение, но только по назначению врача, входят блокады, методы физиотерапии, массажи, мануальная терапия, иглоукалывание, лечебная физкультура. Они могут помочь успокоить большую часть воспаления при ишиасе и способствовать восстановлению нерва.