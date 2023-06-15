Как подготовить кожу к отпуску, чтобы получить равномерный загар

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Одна из важных задач в отпуске — насладиться ласковым летним солнцем и получить ровный красивый загар. Но далеко не всем это удается, и вместо бронзового оттенка кожи мы получаем ожоги и пигментацию.Летом солнечных дней много, большинство из нас проводит отпуск на море, отправляется в путешествие, на природу или хотя бы на дачу. Поэтому волей-неволей мы проводим много времени на открытом воздухе, подвергаясь воздействию ультрафиолетовых лучей. Кожа может серьезно пострадать от них, если ее заранее не подготовить и не предпринять некоторые действия, которые помогут в защите.Кроме того, проводя время на солнце, мы хотим получить в итоге ровный, красивый загар без ожогов, шелушащейся кожи и избыточной пигментации и пятен. Врач-дерматолог лаборатории «Гемотест» Александра Филева поделилась с «Доктором Питером» простыми способами улучшить качество загара независимо от типа кожи.Кожа у всех по-своему реагирует на солнцеПочему у одних людей загар ровный и держится до самой осени, а у других любые солнечные ванны заканчиваются волдырями и испорченным настроением? Все дело в типе кожи. Смуглая кожа загорает лучше, потому что содержит больше меланина — вещества, которое защищает ее от солнечного излучения. А бледная, тонкая кожа практически не меняет оттенок под воздействием солнца, зато склонна к ожогам и красноте.Поэтому на отдыхе нужно учитывать индивидуальные особенности своей кожи, чтобы можно было подготовить тело к воздействию солнечного света, ультрафиолета и при этом не навредить здоровью и внешнему виду. Помочь в этом может врач, дав необходимые рекомендации и подобрав средства по уходу за кожей с учетом индивидуальной чувствительности. Но есть ряд общих, универсальных рекомендаций, которые пойдут на пользу всем.Коже нужно привыкнутьГлавное правило загара без ожогов — дать коже привыкнуть к активному солнцу. В этом случае выработка меланоцитов (клетки, производящие меланин) постепенно увеличивается, а риск обгореть — снижается.Даже тем, кто хочет загореть, нужно использовать солнцезащитное средство с высоким уровнем SPF. В первые дни пребывания на активном солнце рекомендуется начинать с индекса не менее 50, а когда кожа привыкнет, можно постепенно снижать защиту до SPF 20–30. Продолжительность солнечных ванн также нужно дозировать: для первого раза достаточно 20 минут, а если кожа очень светлая и тонкая — 10 минут. Затем время нахождения на солнце можно постепенно увеличивать, объясняет эксперт.Важно полноценное увлажнениеУвлажненная кожа загорает лучше, поэтому для красивого загара рекомендуется регулярно пользоваться смягчающими и увлажняющими средствами. Непосредственно перед отпуском можно пройти серию отшелушивающих процедур у врача-косметолога. Пилинг поможет удалить ороговевшие клетки кожи, так загар ляжет ровнее и продержится дольше.Чтобы усилить эффект от загара, непосредственно перед выходом на пляж можно выпить свежевыжатого морковного или абрикосового сока. Но главное — не переборщить: избыток содержащегося в этих плодах бета-каротина может придать желтушность коже и белкам глаз.Важно полноценное восстановлениеПосле загара необходимо помочь коже восстановиться, для этого нужно нанести крем или мусс с пантенолом (витамин В5, необходимый для организма). Если кожа чувствительная, можно также использовать средства со смягчающими и восстанавливающими компонентами: алоэ, масло ши.Важно также употреблять больше свежих овощей и фруктов, содержащих высокое количество витамина С.Аскорбиновая кислота обладает мощным антиоксидантным действием, она помогает защитить кожу от негативных влияний свободных радикалов, которые дополнительно ухудшают ситуацию — повреждают эпителий. Можно также применять активаторы загара с естественными соединениями — бета-каротином. Они помогают получить более ровный и яркий загар.Длительно пребывать на солнце опасноНеобходимо помнить, что длительное нахождение на солнце опасно, особенно для людей со светлой кожей и большим количеством родинок. Даже средства с высоким фактором SPF не дают полной защиты от ультрафиолетового излучения. Поэтому не рекомендуется находиться на солнце с 10 до 17 часов, особенно вблизи водоемов или бассейна: они отражают солнечные лучи и, подобно линзе, усиливают их действие. Также важно регулярно обновлять солнцезащитное средство, особенно после водных процедур, защищать глаза и пить больше жидкости, чтобы избежать обезвоживания.Если на теле есть крупные родинки, родимые пятна, стоит заклеивать их специальными пластырями телесного цвета. Если на теле есть татуировки, эти области стоит обрабатывать более толстым слоем солнцезащитного средства.