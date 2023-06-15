Врач Пономарева: вот почему нельзя есть много чеснока

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Чеснок украшает салаты, макароны или запеканки и всегда дает что-то определенное на языке. Сам по себе клубень считается очень полезным, но есть его следует только в умеренных количествах.Настоящий универсалЧеснок содержит много полезных веществ. Например, в нем есть витамины В1, В2, В6, С и Е. Хотя вам придется есть луковицу чеснока за головкой, чтобы получить хотя бы половину суточной нормы, но это не наносит вреда."Чеснок является хорошим источником минералов, богатых калием, магнием и фосфатами. Эти питательные вещества также можно найти в других видах овощей и фруктов, так что, прежде всего, другая группа веществ делает чеснок таким уникальным", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева.Аллин - секрет чеснокаСвоим ароматом и запахом чеснок обязан определенным серосодержащим соединениям. Звезда среди них — аллиин. Это вещество превращается в организме в другие соединения серы, например в аллицин и айоен.Эти вещества являются настоящим чудодейственным средством: это антиоксиданты, которые действуют против свободных радикалов, вызывающих рак. Аллицин также полезен для здоровья сердца, он снижает кровяное давление, регулирует уровень холестерина и обладает противовоспалительным действием."У аллицина есть один побочный эффект: он способствует выработке пищеварительных соков, в некоторых случаях он также раздражает пищеварительный тракт, что может вызвать изжогу, особенно если употреблять чеснок в сыром виде. В редких случаях аллицин также вызывает головную боль".В чесноке есть и другие вещества, а именно фруктаны, которые могут привести к проблемам с пищеварением. Фруктаны — это цепочки сахаров, которые некоторые люди не могут правильно переваривать, что приводит к вздутию живота.Когда следует прекратить употребление чеснока?Людям, принимающим разжижающие кровь или антигипертензивные препараты, следует помнить об антикоагулянтных эффектах. В качестве меры предосторожности вам следует избегать чеснока или пищевых добавок, содержащих чеснок, или, по крайней мере, заранее проконсультироваться с врачом.