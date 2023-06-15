Диетолог раскрыла правду о содержании антибиотиков в птице, мясе и рыбе

Сегодня ходит много слухов о том, что все представленное в магазинах мясо, а также птица и рыба полны антибиотиков. Животные действительно получают различные добавки, однако к моменту забоя следов лекарственных средств практически не остается.Подробнее о том, почему не стоит переживать за качество магазинной продукции, рассказала «ФедералПресс» диетолог Марина Макиша.«Согласно всем ГОСТам и требованиям к качеству мясной и рыбной продукции, никаких антибиотиков в составе этих продуктов быть не должно. Если такая ситуация выявляется, то ответственное производство подвергается очень большим штрафам. Сегодня есть четко установленные стандарты, когда начинать отменять антибиотики животным так, чтобы мясо к моменту забоя их уже не содержало», – объяснила специалист.Макиша призвала не преувеличивать проблему антибиотиков в птице, мясе и рыбе. Если человек покупает какие-то фермерские продукты, то, естественно, неизвестно, какие препараты и в какой дозировке использовал фермер при выращивании животных. Однако и на его мясо должны быть необходимые документы, гарантирующие безопасность продукции.«Поэтому истории, как избавить мясо от антибиотиков (кипятить бульон и прочее), – это все глупости. Мясо в магазинах антибиотиков не содержит», – заключила диетолог.