Кардиолог Панова перечислила классические симптомы инфаркта

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Острая боль и давление в груди, а также появление холодного пота являются классическими симптомами инфаркта. Об этом рассказала кардиолог Анна ПановаПо ее словам, во время приступа человек может чувствовать чрезмерную утомляемость и неспособность выполнять обычные действия. Это происходит из-за дополнительной нагрузки на мышцы и притока крови к сердцу. Предупреждающим симптомом также является боль в спине, животе или руках.При инфаркте нарушается функция переноса кислорода к остальным частям тела и удаления углекислого газа, поэтому возникает отдышка. Внезапная сильная изжога также может предупреждать о приступе, рассказала специалист.