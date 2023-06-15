Хирург Гадзиян: тревожное ощущение в груди является одним из наиболее опасных симптомов
По словам хирурга Гадзияна, сегодня при проведении диспансеризации тяжелые нарушения в состоянии здоровья выявляют у людей уже в возрасте 25-30 лет. Речь идет о критическом ожирении печени, проблемах со зрением, гипертонии. Кроме того, в молодые годы жизни можно столкнуться с раком кишечника, легкого или горла, причем данные заболевания зачастую оказываются последствием вредных привычек, нездорового образа жизни.
Еще один риск для большинства пациентов – это подверженность тромбам. Хирург Гадзиян отметил, что взрослым людям следует проверять густоту своей крови в рамках профилактических осмотров.
«Люди не сдают анализы крови "на тромбообразование" – и потом умирают за секунды», - высказался медик.
Также Марк Гадзиян рассказал об опасных симптомах, которые могут возникать на фоне онкологических, легочных или сердечно-сосудистых болезней.
Утренний кашель. Специалист предупредил:
«Любого человека, независимо от того, является ли он заядлым курильщиком или никогда не курил, должен насторожить утренний кашель "до задыхания"».
Другие тревожные симптомы:
Стойкие сильные головные боли.
Долгое время не проходящая диарея.
Хроническая изжога.
Тревожное ощущение в груди.
Перебои в сердце.
Врач подчеркнул, что для своевременного обнаружения имеющихся проблем важно не манкировать диспансеризацией, проходить осмотры и обследования. В том числе должны выполняться гастро- и колоноскопия, сказал специалист.
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