Хороший ночной сон снижает риск ранней смерти на 40% - врач Андреева

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Выводы сделаны после того, как один опрос показал, что около 45 процентов людей спят меньше.Является основным фактором, способствующим нашему здоровью и благополучию, который иногда может быть вне нашего контроля. Без достаточного количества сна это затрудняет повседневную деятельность и влияет на качество нашей жизни.Однако, если это регулярное явление, это может иметь более длительный и опасный эффект."У людей, способных поддерживать «регулярный» и «здоровый» график сна, риск ранней смерти на 40% ниже, чем у тех, кто этого не делает. В исследовании считалось, что здоровый сон длится от семи до девяти часов в сутки, при этом менее семи часов считается лишением сна", - говорит врач-терапевт Ирина АндрееваРезультаты указывают на преимущества расширения публичного разговора о «хорошем сне» и расширения этой цели на много ночей хорошего сна подряд."45 процентов людей регулярно спят менее семи часов в сутки. Большинство людей (32 процента) сообщили, что спят семь часов, а 16 процентов — восемь часов".В рамках исследования команда проанализировала 1750 участников в течение среднего периода наблюдения в семь лет. Участникам исследования было предоставлено устройство, похожее на часы, которое можно было носить на запястье, которое отслеживало их режим сна. Около 1015 участников были классифицированы как «нормально-оптимальные» спящие.В общей сложности 744 человека были признаны «нерегулярно-недостаточными» спящими. За период наблюдения скончались 176 человек.«Если бы сон был восьмичасовой таблеткой, было бы полезно постоянно принимать полную дозу в определенное время. Достаточный, регулярный сон, кажется, полезен для всех. Я не знаю никого, кому это не принесло бы пользы».