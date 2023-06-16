3 продукта, которые опасно есть горячими

Если блюдо относится к категории "горячее", мы не задумываясь едим его с пылу, с жару. А между тем медики бьют тревогу – существует ряд популярных блюд, которые попросту опасно есть в горячем виде.Дело в том, что некоторые горячие продукты могут вызывать заболевания ЖКТ и даже стать одним из факторов развития онкологических недугов. При этом если употреблять те же самые блюда остывшими, есть шанс даже поправить здоровье и сбросить вес.К такому выводу пришла диетолог Антье Галь из Немецкого общества питания.КартофельКартошка богата резистентным крахмалом, который в желудочно-кишечном тракте ведет себя подобно клетчатке. Крахмал из картошки добирается до толстой кишки в непереваренном виде, и только после этого его расщепляют активные бактерии.Горячий крахмал может оказать негативное воздействие на состояние ЖКТ. В то время как в едва теплой картошке свойства крахмала меняются: он выступает абсорбентом и всасывает в себя все шлаки со стенок кишечника, после чего организм избавляется от них.РисВ японских ресторанах зачастую рис подают холодным, и делается это неспроста. Дело в том, что, подобно картофелю, рис является источником резистентного крахмала, который опасно потреблять в горячем виде.Если крахмал и большая порция углеводов, которая содержится в рисе, будут попадать в желудок в охлажденном состоянии, они не только не навредят, но также предотвратят чрезмерное повышение уровня сахара в крови.Организм будет вырабатывать меньше инсулина, и за счет этого вы долгое время будете ощущать сытость.ПастаМакароны также относятся к крахмалистым продуктам. Вдобавок к этому паста может быть весьма калорийна, особенно с учетом соусов, которыми мы привыкли разбавлять ее.Однако после охлаждения количество калорий в крахмалистых продуктах уменьшается. Это происходит благодаря тому, что организм больше не может использовать калории для генерирования энергии из резистентного крахмала.Возможно, еще дымящиеся макароны кажутся вам гораздо вкуснее остывших, но все же с учетом вреда, которые они могут нанести, эксперты советуют употреблять блюда комнатной температуры.