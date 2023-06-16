8 вещей, которые вредят иммунитету

Иммунитет играет важную роль в защите организма от инфекций и болезней, поэтому поддержание его в хорошем состоянии является важной задачей для нашего общего здоровья.Мы рекомендуем обратить внимание на эти факторы и, если возможно, принять меры для их предотвращения или устранения. Поддерживая здоровый образ жизни и избегая негативных воздействий на иммунную систему, мы сможем повысить ее эффективность.1. НедосыпКогда вы спите, активизируется часть иммунной системы, ответственная за обучение тому, как справляться с бактериями и вирусами. Если вы не высыпаетесь, иммунная система работает не так эффективно. Чтобы сохранять хороший иммунитет, следует спать не менее 7–8 часов в сутки.2. Сидячий образ жизниНедостаток физической активности ухудшает иммунитет. Те, кто мало занимается спортом, болеют респираторными заболеваниями в среднем на 42% дольше, чем физически активные люди. Постарайтесь выполнять хотя бы несколько физических упражнений ежедневно.3. ОдиночествоКогда вы много времени проводите в одиночестве, у вас повышается уровень норадреналина. В кризисных ситуациях этот гормон отвечает за генерацию белых кровяных телец, которые помогают ранам затягиваться. Однако если уровень норадреналина долгое время превышает норму, он начинает блокировать часть иммунной системы и делает вас более восприимчивым к инфекционным заболеваниям.4. Постоянный стрессЕсли вы переживаете в течение долгого времени, ваша иммунная система начинает работать хуже. К примеру, у людей в состоянии стресса заметно выше шансы подхватить простуду.5. Насыщенные жирыРегулярное употребление в пищу насыщенных жиров перегружает иммунную систему и повышает риск воспалений. Замените вредные жиры на более полезные. Например, откажитесь от свинины и говядины в пользу лосося и тунца.6. АлкогольРегулярное употребление спиртного снижает эффективность борьбы белых кровяных телец с вирусами и инфекциями. Даже единовременное употребление алкоголя в большом количестве снижает иммунитет на сутки.7. Слабый иммунитет близкихКогда люди долго живут вместе, их иммунные системы со временем становятся похожи. Отчасти это объясняется общими привычками. Если у ваших близких слабый иммунитет, обратите внимание и на свой собственный. Возможно, вам следует поменять привычный образ жизни.8. АнтибиотикиК употреблению антибиотиков стоит прибегать только в крайних случаях. Они разрушают любое взаимодействие между вашей иммунной системой и бактериями. Поэтому антибиотики помогают быстрее справиться с болезнью, но после выздоровления ваша иммунная система более уязвима, чем до их употребления.