Забудьте о правиле 2-х литров: врач Строков рассказал сколько воды пить каждый день

Известное правило гласит, что мы должны выпивать два литра воды в день. Новое исследование опровергает эту рекомендацию.Дело в том, что мы всегда должны пить достаточно. Более раннее американское исследование даже показало, что люди, которые пьют слишком мало, на 20 процентов чаще умирают преждевременно.Вот сколько воды вы должны пить каждый деньНо крупнейшее на сегодняшний день исследование по этому вопросу подвергло критике правило двух литров.«Нынешняя рекомендация не является научно обоснованной», — говорит врач-нутрициолог Игорь Строков, комментируя исследование специально для МедикФорум.По мнению ученых, есть данные о том, что правило двух литров — результат удачных маркетинговых стратегий крупных производителей.Новое исследование доказывает, что у людей есть индивидуальная потребность в воде. Исследование показало, что большинству требуется от 1,5 до 1,8 литров воды. Потому люди, которые питаются здоровой пищей, уже покрывают до 50 процентов своих потребностей в воде с пищей."Различное индивидуальное потребление энергии слишком велико, чтобы дать общую рекомендацию о суточной потребности в воде".В среднем людям, которые занимаются спортом, требуется примерно на литр больше воды в день.