5 полезных свойств лука, которые стоят наших слёз

Этот богатый антиоксидантами овощ может помочь нашему сердцу, кишечнику, иммунной системе и многому другому.Кто его раздевает, тот слёзы проливает? А ещё получает защиту для сердца, помощь иммунной системе, улучшение пищеварения и даже защиту от рака.Чем же полезен лук?Одна луковица среднего размера содержит:44 калории13 г углеводов1 г белка2,5 г клетчатки6 г сахара216 мг калия15 мг магния11 мг витамина С0,178 мг витамина B6Чем полезен лук?Лук – хороший источник витамина C, витамина B6, фолиевой кислоты, калия и марганца. Кроме того, в нем содержится немного пищевых волокон. Но самое главное – он делает наши блюда более вкусными и ароматными – без добавления соли и усилителей вкуса.Лук защищает сердцеПриродные соединения, которыми богат лук, уменьшают воспалительные процессы, а также снижают уровень холестерина. Кроме того, полифенол кверцетин, которого также много в овоще, помогает понизить уровень артериального давления. Обратите внимание: больше всего кверцетина в красном луке.Укрепляет иммунную системуВаша мама говорила вам в детстве, что лук помогает от гриппа и простуды? Она была права: фитохимические вещества, содержащиеся в луке, и правда укрепляют иммунитет и способствуют синтезу особенных белков, которые противостоят вирусам и бактериям.Помогает снизить риск ракаАнтиоксиданты, которыми богат лук, не только обладают противовоспалительным действием: сероорганические соединения также могут снизить риск развития некоторых форм рака. Так, метаанализ 27 исследований, опубликованный в 2014 году, показал, что употребление лука уменьшает риск рака желудка и рака толстой кишки.Улучшает пищеварениеБольшинство взрослых людей испытывают дефицит клетчатки – нерастворимых пищевых волокон, которые необходимы для нормальной работы нашего кишечника. Лук богат особенными пищевыми волокнами, которые способствуют росту полезных кишечных бактерий – пробиотиков. Как показал метаанализ исследований, опубликованный в 2018 году, клетчатка, содержащаяся в луке, намного лучше поддерживает баланс кишечных бактерий, чем волокна, которыми богаты другие овощи и фрукты.