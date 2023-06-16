Лор опроверг главное заблуждение насчет мороженого
Врач-отоларинголог Дмитрий Якушев, автор блога «Лор говорит», опроверг главный миф о связи мороженого и больного горла.
Что всегда считалось правильным
Старшее поколение до сих пор уверено: заболеть можно от холода. Боятся сквозняков, прогулок на улице без кофты и мороженого. Именно из-за этого детям греют молоко, йогурты, соки и даже заставляют их ждать, пока мороженое на тарелочке подтает: иначе не избежать болезней.
Что на самом деле заставляет нас заболевать – данные исследований
Люди не болеют от холода. Для инфекционных болезней, которые связаны с больным горлом, кашлем, насморком и температурой, есть две причины: вирусы или бактерии. Это значит, что человек сталкивается с вирусами или бактериями, они попадают в организм. Если организм не справляется, начинается болезнь.
Задача врача – выяснить, что именно из этой пары вызвало боль в горле и температуру, и назначить лечение. Антибиотики – при бактериальной природе заболевания, и симптоматические средства – для облегчения течения вирусной инфекции.
Так можно ли заболеть от холода? Исследования показали, что сильное переохлаждение может снизить иммунитет, а значит, ослабить защиту организма при встрече с вирусами или бактериями.
Можно ли есть мороженое, если болеешь?
Врач-отоларинголог Дмитрий Якушев рассказал, что мороженое не только не нанесет организму вреда, но и принесет пользу! Если у человека болит горло, лучшее, что можно сделать, – выпить холодный напиток или съесть мороженое. Лор объясняет, что холод сужает сосуды. А это как раз уменьшает боль.
Как еще побыстрее вылечить горло
Доказательные врачи (которые в рекомендациях опираются только на исследования) также рекомендуют полоскание горла морской водой (подойдет обычный физраствор, который надо подогреть до температуры тела). Можно почаще рассасывать леденцы – подойдут обычные, не из аптеки: они заставляют слюну активно выделяться, а та, в свою очередь, смывает патогенную флору в желудок, где ее обезвредит кислота.
Если горло болит не из-за вируса, а из-за бактерий, нужно обязательно принимать антибиотики, которые выпишет врач.
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