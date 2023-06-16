Кардиолог перечислил способы, как избежать инфаркта в жару
Врач пояснил, что инфаркт — это острая закупорка сосуда тромбом. Чаще всего недуг появляется из-за появления атеросклеротической бляшки, которая рано или поздно начинает мешать нормальному кровоснабжению.
Эксперт посоветовал не совершать долгие прогулки под палящим солнцем в дневное время. Также важно иметь с собой воду и пить ее в течение дня маленькими глотками.
Кроме того, при себе необходимо иметь телефон, чтобы в любой момент позвонить в скорую при ухудшении самочувствия
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