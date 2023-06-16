«Пью или выпиваю?»: простой тест от врачей покажет, сильна ли ваша тяга к алкоголю

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«Я не пью, я расслабляюсь». Бокал вина после работы для многих стал синонимом вечернего релакса. Другие не прочь опрокинуть «рюмашку» за обедом — для аппетита. Третьи всю неделю ведут здоровый образ жизни, а в пятницу уходят в отрыв. Можно ли назвать этих людей алкоголиками? Узнали у эксперта.Безопасная доза алкоголя — это сколько?«Долгое время согласно рекомендациям ВОЗ считалось: ежедневно без вреда для здоровья мужчина может употреблять 30 г чистого спирта, а женщина — 20 г. Но в 2021 году понятие „безопасная доза алкоголя“ убрали», — говорит врач Яна Яновская.Сказать спасибо надо ученым Оксфорда. Британские врачи обследовали более 25 тысяч человек от 40 до 70 лет. Часть добровольцев употребляла алкоголь, другая воздерживалась. Во время исследования участники проходили сканирование головного мозга, МРТ и когнитивные тесты.«В результате этого исследования ученые пришли к выводу, что безопасной дозы алкоголя не существует, — комментирует наш эксперт. — Любые, даже допустимые минимальные дозы отрицательно влияют на серое вещество головного мозга, вызывают его структурные изменения, снижают плотность. Причем не важно, какой именно алкоголь употреблял человек: пиво, вино или водку, — все это вредит мозгу».Алкоголь для здоровья — правда или миф?«Есть мнение, что хорошее красное сухое вино улучшает состояние сосудов. Даже рассчитали дозу: нужно выпивать столько граммов вина, сколько весишь в килограммах. Но большинство кардиологов считают, что отрицательные эффекты превышают положительные, — отвечает Яна Витальевна. — Да, в первые часы алкоголь расширяет сосуды, улучшает микроциркуляцию крови, но потом резко наступает обратный эффект. Поэтому кардиологи говорят, что даже хорошее красное сухое вино, которое еще нужно постараться купить, положительного влияния на сердце и сосуды не оказывает».Впрочем, наш эксперт призывает не зверствовать. Людям с больным сердцем нельзя все запрещать, это может навредить их психике.«Но даже когда некоторые кардиологи разрешают малые дозы вина, то они говорят, что вино должно быть хорошее, а не какой-то химический раствор», — подчеркивает Яна Яновская.А вот чудодейственные свойства водки, которая затягивает язву желудка, врач категорически отрицает.«Этанол с помощью печени перерабатывается в ацетальдегид. Это вещество вызывает сужение сосудов, обезвоживание, сгущение крови. Такие эффекты никак не могут создать благоприятную среду для заживления», — говорит Яна Яновская.Более того, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта даже маленькая доза алкоголя — это яд.Этанол раздражает слизистые оболочки, в первую очередь слизистую пищевода, желудка. Из-за длительного раздражения слизистой гибнут клетки эпителия, образуется эрозия, язва. Далее поврежденные клетки замещаются, что приводит к метаплазии — заболеванию, которое сильно увеличивает риск рака.Категорически запрещен алкоголь при болезнях поджелудочной железы.«Человеку, перенесшему панкреонекроз, даже смотреть на бутылку нельзя. С таким диагнозом любая доза алкоголя может вызвать быстрый смертельный некроз», — говорит врач.Нельзя даже рюмки и при онкологических заболеваниях на последних стадиях, осложненных кровотечениями.Как внешний вид выдает в человеке алкоголика«Люди, которые злоупотребляют алкоголем, имеют специфические поведенческие реакции. Такие пациенты часто на приеме говорят: „Доктор, я вообще не пью“, хотя их еще и не спрашивали. Как правило, существует тремор, беспокойное поведение, трясутся руки. Зависимые люди могут постоянно во время разговора повторять одно и то же слово», — рассказывает Яна Яновская.Внешность также выдает пристрастие к алкоголю.«Язык сухой, либо с налетом, либо „географический“. Токсическое действие алкоголя сказывается на коже, слизистой. Ногти меняют форму, становятся более плоскими, синюшного оттенка, будто неживые», — говорит врач.Как меняется организм алкоголика«УЗИ печени и поджелудочной железы также покажут злоупотребление алкоголем. Если проводить МРТ или КТ этих органов, изменения будут видны еще отчетливее. А электрокардиография может показать дистрофические изменения в миокарде, что также является последствием алкоголизма.Биохимический анализ крови — еще один способ выявить зависимость. У пациентов будут отклонения в липидограмме, в показателях печеночных ферментов (печеночные трансаминазы, в том числе АЛТ, АСТ), повышена общая амилаза (фермент поджелудочной железы). Возможны нарушения толерантности к глюкозе из-за плохой работы поджелудочной железы», — объясняет Яна Витальевна.Когда наступает зависимость7 признаков, что человек из выпивающего перешел в зависимого:чтобы достичь эффекта, «для настроения» требуется все больше алкоголя;человек выпивает в одиночку и без повода;выпивка становится обычным ритуалом, будто зубы почистить;в трезвом состоянии появляются провалы в памяти;пропадает защитный рефлекс организма в виде рвоты;есть желание «оздоровиться» — похмелиться;после сильного возлияния пропадает чувство отвращения к алкоголю на следующее утро.Как быстро наступает зависимость?Конкретных, универсальных сроков врачи не называют. Все зависит от количества фермента алкогольдегидрогеназа, который расщепляет алкоголь.«Чем больше в организме фермента, тем медленнее наступает зависимость. Если фермента мало, алкоголизм может развиться в течение года», — говорит наш эксперт.Сильно и влияние нашего окружения.«Если человек ходит на работу, если у него есть семья, друзья, которые не поддерживают его тягу к алкоголю, то с начавшейся зависимостью можно справиться самостоятельно, — считает врач. — Но бывает, что и близкие не указ. Тогда поможет только психотерапевт, который сейчас есть в каждой поликлинике».Выпивать на выходных — это не алкоголизм?«Нужно учитывать не только частоту, но и дозу, — отвечает Яна Яновская. — Однако регулярное употребление алкоголя по выходным — это уже система. Поэтому и здесь можно говорить о начальной стадии развития алкоголизма».А какие у вас отношения с алкоголем? Пройдите тест, который используют врачи во время диспансеризации.Есть ли у вас склонность к алкоголизму?Комментарий врача:«При диспансеризации, когда пациент получает критические баллы, ему назначают дополнительные анализы крови, которые не входят в стандартный набор исследований. По результатам анализов врач рассказывает пациенту, какие последствия для организма имеет пристрастие к алкоголю».В 65 лет бросать уже нет смысла?«Бросать вредную привычку имеет смысл в любом возрасте, — уверяет Яна Витальевна. — Когда тебе 30, кажется, что 65 лет — это много. А в 65 люди понимают, что только начали жить. Поверьте, я знаю — вижу по моим пациентам».