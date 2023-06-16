Эндокринолог Юрочкин назвал заболевания, при которых слоятся и ломаются ногти
Врач-эндокринолог Александр Юрочкин сообщил, что иногда ногти могут слоиться и ломаться в силу того, что человеком употребляется недостаточно воды. Но также за повышенной ломкостью ногтей и их расслаиванием могут скрываться более серьезные причины.
Дефицит или избыток витаминов. Ногти нуждаются в различных витаминах. Их ломкость, может быть признаком недостатка витамина А, витамина С и витаминов группы В. Передозировка витамином А также может привести к тому, что ногти станут слишком ломкими.
Дефицит микроэлементов. По словам эндокринолога Юрочкина,
«если ломкость ногтей сочетается с бледностью, утомляемостью, зябкостью, звоном в ушах, трещинами в уголках рта и головными болями, возможен дефицит железа, анемия – в этом случае следует посетить врача».
Кроме того, слабые ногти – один из симптомов дефицита цинка, дефицита кальция.
Алкоголизм. Эксперт объяснил, что алкоголь, употребляемый в большом количестве, способствует обезвоживанию, что негативно влияет на состояние ногтей.
Болезни. Говоря о заболеваниях, при которых слоятся и ломаются ногти, врач Юрочкин назвал следующие патологии:
грибок ногтей
псориаз
экзема
стригущий лишай
фуникулярный миелоз (заболевание спинного мозга, вызванное дефицитом витамина B12)
заражение крови
кандидоз
кожный грибок
микоз.
Заболевания щитовидной железы. Эндокринолог констатировал, что повышенная или недостаточная активность щитовидной железы, могут быть причиной ломких и слабых ногтей. Тем, кто замечает у себя ухудшение в состоянии ногтевых пластин, врач посоветовал наблюдать, присутствуют ли также и такие симптомы, как тусклые волосы, быстрая утомляемость, потливость, тахикардия, изменения веса, высыхания на коже. При их наличии необходимо обратиться к врачу и проверить щитовидную железу.
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