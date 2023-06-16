Что полезнее: оливковое или подсолнечное масло? Ответ эндокринолога вас удивит

Казалось бы, тут и гадать нечего: нужно при любой возможности использовать именно оливковое масло. Но все не так просто, говорит эндокринолог Зухра Павлова.Подсолнечное масло есть практически на каждой кухне, оно в первую очередь незаменимо во время жарки. Масло позволяет еде не пригорать к сковороде, делает ее сочнее и вкуснее. Добавляют этот продукт и в салаты, используя в качестве заправки.Однако у подсолнечного масла есть серьезный конкурент — оливковое масло. Принято считать, что последнее точно полезнее, его надо есть гораздо чаще. Так ли это на самом деле? Рассказывает врач.«Масло — крайне питательный продукт. Если мы потратили много энергии, то оно точно поможет быстро восстановить потери малым количеством пищи. Кроме того, растительные масла содержат жирорастворимые витамины А, D, Е, К — это все антиоксиданты, которые уменьшают риск развития окислительных и воспалительных процессов в организме, укрепляют его силы», — говорит Зухра Павлова.Выбирая между оливковым и подсолнечным, нужно помнить, что оливковое масло — чемпион среди продуктов по содержанию вредных конечных продуктов гликирования -(КПГ). Они ускоряют старение и способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний.Конечные продукты гликирования (КПГ) — это соединения, которые образуются при соединении белков и жиров с сахарами. Их еще называют «клеточный мусор». Особенно подвержены их негативному влиянию люди с повышенным уровнем глюкозы в крови.Подсолнечное масло. КПГ — 3940. В нерафинированном подсолнечном масле самое высокое, по сравнению с другими маслами, содержание витамина Е, который отвечает за молодость, красоту и состояние репродуктивной системы женщин — от 46 до 60 мг на 100 г.Оливковое масло. КПГ — 11900. Оно усваивается лучше всех. Но полиненасыщенных жирных кислот и жирорастворимых витаминов в нем меньше, чем в других маслах.«Напомню, что человеческий организм в сутки может переработать в среднем 15 тысяч единиц. И львиная доля КПГ продуцируется самим организмом в процессе жизнедеятельности», — говорит эндокринолог.Если вы начнете активно использовать только оливковое масло, то рискуете сильно навредить здоровью. Безусловно, в нем есть польза, причем немалая, но злоупотреблять им все же не стоит. И по вкусовым качествам подсолнечное масло совсем не уступает оливковому, говорит Зухра Павлова.Есть еще маленький секрет: если добавить в растительное масло лимон, шалфей, эстрагон, вероятность образования конечных продуктов гликирования уменьшится. Их количество сократится, и вы от масла получите больше пользы.На чем лучше жаритьЧтобы приготовить максимально полезный обед, лучше использовать масло с высокой температурой горения (дымления) — от 120 до 180 градусов. Помимо этого важно, чтобы в нем присутствовали как насыщенные, так и мононенасыщенные жирные кислоты, которые устойчивы к окислению.К таким маслам относятся:кокосовое масло — можно рафинированное или нерафинированное с более насыщенным запахом и вкусом кокоса;оливковое рафинированное масло;масло авокадо.Важно: жарить на оливковом масле холодного отжима нельзя. При нагревании оно начнет дымить, окисляться, следовательно, начнут выделяться свободные радикалы, говорит Екатерина Янг. Оставьте его для заправки салата.