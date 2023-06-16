Кардиолог Гаглошвили: холодные конечности указывают на атеросклероз в старшем возрасте

Кардиолог Тамаз Гаглошвили заявил, что в молодом возрасте холодные конечности скорее норма, чем патология.

Многие люди жалуются на постоянно холодные руки и ноги. Кардиолог Гаглошвили назвал холодные конечности нормальным явлением в молодом возрасте.

«В 99% случаев, если речь идет о молодых людях, холодные руки и холодные ноги являются нормой», - проинформировал специалист.

Что касается людей более взрослых поколений, то у них постоянное охлаждение рук и ног, повышенная зябкость с большой вероятностью указывают на атеросклероз. Особенно значителен его риск у курильщиков.

Атеросклероз подразумевает размножение в артериях бляшек, состоящих их жировых компонентов, холестерина, кальция. Разрастаясь во внутренних полостях, эти образования негативно влияют на кровоток, идущий через артерии. Атеросклеротические бляшки являются одной из ведущих причин развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и инсульты.

«Холодные ноги могут говорить также о синдроме Рейно. Это достаточно редкие патологии», - добавил Тамаз Гаглошвили

До этого терапевтом Тамарой Ильинской были названы патологические причины постоянно холодных рук. Врач отмечала, что такой проблеме бывают подвержены люди с тревожностью и стрессом, а также гипотоники. Также она может указывать на нарушения, связанные с гормональным дисбалансом.
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