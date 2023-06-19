Когда можно и нельзя пить снотворное

Проблемы со сном возникают у каждого хоть раз в жизни. Не исключено, что вы задумывались, стоит ли что-то такое выпить, что поможет отдохнуть. Лайфхакер разбирается, когда идти в круглосуточную аптеку, а когда обойтись без таблеток.Любое снотворное — это лекарство, поэтому сомнения, стоит ли пить таблетки, естественны. Кому-то хватает ромашкового чая и аромата лаванды, чтобы уснуть, кому-то нужны рецептурные препараты.Мы не затрагиваем случаи, когда лекарства выписывает врач, потому что здесь всё ясно: и схема приёма, и то, зачем и как пить препаратыРазберёмся, как общаться со снотворными, которые продаются без рецепта и всем доступны.Когда нельзя пить снотворноеУ снотворных много побочных эффектов, даже у тех, которые сделаны на растительном сырье. Поэтому поход за таблеткой надо откладывать на крайний случай. Точно не стоит баловаться препаратами для сна, если вы не провели подготовку.Вы не изучили препаратВ первую очередь нельзя пить снотворное, если вы не прочитали инструкцию, особенно раздел «Противопоказания». Или прочитали, но ничего не поняли. Или поняли, но не уверены, что это не про вас.Сначала убедитесь, что вам вообще можно употреблять это лекарство. Желательно сделать это ещё в аптеке или до похода в неё (инструкции есть в интернете), потому что у любого лекарства есть побочные действия.Вы уже выпили что-то другое для расслабленияЕсли надо заснуть здесь и сейчас, вы не можете и уже попытались расслабиться с помощью бокала вина или другого алкоголя, то таблетки пить нельзя.Снотворные воздействуют на нервную систему, алкоголь занимается тем же. Что случится с вами, если смешать эти компоненты? Возможно, ничего, а возможно, ничего хорошего, и этот вариант более вероятен.Кстати, с другими лекарствами снотворные тоже сочетаются не всегда. Если вы регулярно принимаете какие-то препараты от хронических заболеваний, то любые дополнения надо обсуждать с лечащим врачом.Вы за рулёмНекоторые снотворные снижают концентрацию внимания, затормаживают реакцию, причём действие сохраняется после того, как вы проснулись. Садиться за руль сонным так же опасно, как невыспавшимся. Если вы плохо спите, уступите место водителя кому-то другому или пользуйтесь общественным транспортом.Вы не пытались наладить сонСнотворные — это всегда последнее средство. Отдых жизненно необходим. Если полноценно выспаться не получается, надо хвататься за лекарства.Но сон под таблетками всё равно отличается от здорового сна. Регулярное употребление снотворного — это исключительная мера, нужная, пока не восстановится нормальный цикл сна.Поэтому сначала надо устроить все условия для хорошего сна. Пользуйтесь этими советами:Устанавливайте режим, ложитесь в одно время.За час до сна — никаких гаджетов и никакой работы.Гуляйте перед сном на улице.Сделайте спальню комфортной для сна: тёмной, прохладной, тихой. Купите удобный матрас и подушку.Занимайтесь спортом, чтобы уставать физически.Не употребляйте стимуляторы, например кофе.Вы не пытались расслабитьсяПостойте в душе и спойте песню, почитайте приятную (или занудную) книгу, попросите близких сделать вам массаж или сделайте несколько простых асан из йоги, послушайте шуршание с канала про ASMR. Вспомните, что на свете есть ромашковый чай с мелиссой и даже печеньки.Сначала найдите другие способы выключиться.Когда можно принимать снотворноеБез сна человек не может жить дольше нескольких дней, не надо дожидаться критической ситуации. Порой снотворные необходимы.Вам надо просто пережить эту ночьОбычно вы спите без проблем, но завтра такой важный день, что вы не в состоянии сомкнуть глаз. Или прошедший день был таким насыщенным, что вы не можете успокоиться и отдохнуть.Зачем мучить себя сейчас, мучиться от недосыпа завтра, когда можно принять таблетку и уснуть? Конечно, такие случаи бывают не каждый день и даже не каждую неделю.Вы боретесь с джетлагомНе надо пить снотворное перед полётом, чтобы не заснуть слишком глубоко в небе. А когда вы приземлились и страдаете от смены часовых поясов, можно воспользоваться таблеткой.Вам больше ничего не помогаетЕсли вы обустроили идеальную спальню, забыли про существование кофе, приняли тёплую ванну с лавандой после вечерней пробежки и идеально овладели шавасаной, но спать не можете, надо помочь себе лекарствами.Но это сигнал, что проблемы со сном прячутся глубоко, нужно идти к врачуПросто так сон не пропадает, возможно, организм сигнализирует о болезни. Обратитесь к неврологу или психотерапевту, которые будут лечить причину, тогда бессонница уйдёт сама собой.