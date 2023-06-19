Врач Гадзиян: трансжиры запечатывают сосуды холестерином

Хирург Марк Гадзиян предупредил россиян об опасности продуктов с трансжирами для кровеносных сосудов.Врач Гадзиян сообщил: употребление в пищу трансжиров способствует тому, что сосуды начинают буквально запечатываться холестерином, который интенсивнее вырабатывается организмом. Последствием такой закупорки сосудов часто становится развитие опасных состояний:«Снижается умственная активность, появляется рассеянность, ослабевает память, развивается слабоумие».Врач Гадзиян призвал отказаться от трансжиров в рационе. Специалист порекомендовал не есть маргарин и содержащие его продукты (особенно много маргарина и трансжиров содержится в выпечке и сластях промышленного производства).«Аппетитные тортики и пирожные отличает неприличное содержание гидрогенизированного масла, то есть, трансжиров», - предупредил эксперт.Медик отметил, что именно под влиянием гидрогенизированного масла в кровеносных сосудах происходит активное образование холестериновых бляшек и развитие атеросклероза. В результате того, что сосуды заполняются холестерином, ухудшается питание коры мозга и возникают предпосылки к возникновению инсульта.Также крайне вредной для сосудов медик назвал привычку пить сладкую газировку. По словам Марка Гадзияна, люди, которые пьют газированные напитки в дополнение к употреблению сладкого, подвергают себя значительному риску старческого слабоумия.