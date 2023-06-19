Готовь сани летом: иммунолог объяснила, как укрепить иммунитет, чтобы не болеть следующей зимой

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Готовь сани летом: иммунолог объяснила, как укрепить иммунитет, чтобы не болеть следующей зимойЛетом, особенно когда на это время выпадет отпуск, самое время заняться своим здоровьем, подержать иммунную систему и позаботиться о том, чтобы предстоящей зимой меньше болеть простудами.В теплое время года мы гораздо реже болеем простудами, и дело не в том, что коварные вирусы полностью исчезают. Их становится меньше, но полностью контакты с ними не исключены. Но летом наша иммунная система работает активнее хотя бы потому, что мы получаем с пищей гораздо больше необходимых витаминов и микроэлементов.Кроме того, люди больше двигаются, отдыхают и набираются сил в отпуске, больше времени проводят на открытом воздухе. Все это полезно для иммунитета. Но что стоит сделать дополнительно, чтобы поддержать, укрепить иммунную систему сейчас? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Оксана Шабалина — врач аллерголог-иммунолог высшей категории клиники «АБИА».Почему иммунная система слабеетИммунная система непрерывно контролирует все процессы в организме. Она напряженно работает и днем, и ночью, защищая нас от инфекции, аллергенов, раковых клеток. При их обнаружении немедленно включаются системы гуморальной и клеточной защиты, которые полностью уничтожают неприятеля. Это позволяет организму быть здоровым, поддерживать гомеостаз.Сбой иммунной системы возникает тогда, когда нагрузка избыточна и неадекватна. Так бывает, когда человек плохо питается, мало спит, много работает и много нервничает. В таких условиях иммунитет работает без отдыха, без восстановления, могут начаться сбои в выработке иммунных клеток, возникают частые инфекционные заболевания, аутоиммунные и онкологические болезни.Важно дать иммунитету отдыхОтдых иммунитету нужно давать не только летом, а в любое время года. Но летом — это делать обязательно. Чтобы можно было разгрузить иммунную систему, позволить ей восполнить собственные ресурсы, стоит воспользоваться некоторыми советами, которые особенно легко будет выполнить именно сейчас, в летнее время. Кстати, совсем не обязательно прикладывать для этого много времени, сил и финансовых средств. Все советы по влиянию на иммунную систему, улучшению ее работы, достаточно просты и доступны каждому.С чего начать? Все простоБывайте на солнце, особенно в ранние утренние часы, до 11.00 или после 17.00 — это полезно. Дозированное ультрафиолетовое облучение помогает в выработке витамина D, который обладает иммуностимулирующим эффектом. Но избыток солнечного света опасен, он грозит ожогами, ускоряет старение кожи и может провоцировать рак (меланому). Поэтому дозируйте прогулки на солнце.Важен отпуск, в том числе для иммунитетаВозьмите отпуск и ничего не делайте хотя бы 4-7 дней, гуляйте, спите, катайтесь на велосипеде, посидите у воды, пообщайтесь с любимыми питомцами. Иммунные клетки обновляются примерно за 3 недели, поэтому, желательно брать отпуск именно на такой период, если есть такая возможность. Используйте его так, как вам хочется, а не так, как получится — планируйте свой отдых, отключите по возможности телефон, чтобы вас не дергали по работе или другим делам. Не стоит на время отпуска затевать наведение порядка дома, ремонт или разбор накопившихся домашних дел — в таком случае вы вряд ли качественно отдохнете.Иммунитету нужен сонВаша иммунная система, также как и весь организм, должна полноценно отдыхать вместе с вами. Если вы спите менее 7 часов в сутки, то обязательно продумайте режим дня. Обеспечьте себе спокойный глубокий сон, чтобы никто и ничто вас не отвлекали. Купите хорошие ортопедические изделия для сна — матрас, подушки, чтобы было максимально удобно. Если вы плохо спите, добавьте масло лаванды в воду для влажной уборки спальни перед сном, примите мелатонин или посоветуйтесь со своим врачом, как улучшить сон по количеству и качеству.Необходимо изменить питание и не толькоЕшьте полезную пищу: зеленые овощи — 600 граммов в сутки, хорошие растительные масла, не менее 3-х столовых ложек в день, достаточное количество белка — не менее 70 г в сутки. Ешьте все сезонные фрукты и ягоды.Будьте активны, вставайте рано, ходите много, дышите глубоко и работайте над своим настроением.Витамины тоже важныВитамин Д после сдачи анализов и по рекомендации врача можно принимать круглый год. Это касается и магния. Если вам прописали прием селена и цинка, их тоже можно оставить в качестве пищевой добавки. Витамин С и витамин А можно получить из овощей и фруктов, если вы их едите в достаточном количестве.Для часто болеющих людей рекомендуют иммунопрофилактику перед осенью: в августе по рекомендации врача можно начать курс лекарств, содержащих лизаты бактерий, это безопасно подготовит иммунитет к встрече с осенними инфекциями. Если человек склонен к заболеваниям бронхов и легких, то лучше вакцинироваться от пневмококковой инфекции.В любом случае, лето — это время, когда нужно дать отдых и нервной системе, успокоиться, найти поводы для радости, это повлечет за собой расслабление напряженных мышц внутренних органов и мышц скелета, улучшение работы всех ферментативных систем пищеварения, а иммунитету будет легче сохранять ваше здоровье.