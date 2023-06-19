Врач Королева посоветовала правильно есть каши

По словам врача и диетолога Маргариты Королевой, ест каши следует не чаще четырех раз в неделю.Врач Королева посоветовала россиянам правильно есть каши, не злоупотребляя их количеством.«Зерновые каши достаточно есть 3–4 раза в неделю, не чаще одного раза в день», - сообщила врач «Москве 24».Королева добавила, что в рационе не должно быть манной каши: она содержит много углеводов, обладает повышенным гликемическим идексом. Специалистка поделилась мнением, какие каши особенно полезны: гречневая, овсяная, ячменная.«Для порции лучше брать примерно 60–80 граммов сухой крупы».Есть каши Королева посоветовала на завтрак. Эксперт подчеркнула, что для здоровья важно придерживаться разнообразного питания. Употребление яиц, творога, авокадо, слабосоленой семги на завтрак помогает поддерживать активную работу организма.