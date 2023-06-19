Мушки в глазах: Почему появляются и что делать?

Глазные поплавки или мушки - это пятна, движущиеся через ваше поле зрения. Они могут выглядеть черными или серыми, волнистыми или похожими на паутину, они могут двигаться, дрейфовать или метаться, когда вы двигаете глазами. Многие глазные поплавки вызваны возрастными изменениями в глазах. Если глазные поплавки появляются и увеличиваются быстро или внезапно, вам следует немедленно обратиться к окулисту.Есть много разных причин для глазных поплавков. Некоторые безвредны, а другие требуют немедленной медицинской помощи.Избавление от глазных поплавков или глазных мушек: домашние средства и упражненияЭти природные средства могут помочь вам избавиться от глазных поплавков.Расслабьтесь: когда ваши глаза устали или напряжены, это может стать причиной появления глазных мушек.Сделайте себе массаж: нежно массируйте виски, когда глаза закрыты и накрыты теплой тканью. Вы также можете потереть руки, чтобы положить горячие ладони на веки.Сделайте несколько упражнений для глаз: закройте глаза, затем сделайте зрачками круговые движения по часовой стрелке, а затем против часовой стрелки. Повторяйте несколько раз в день. Другое упражнение держите предмет (например, ручку) перед собой как можно дальше. Сфокусируйтесь на объекте и медленно приближайте его к лицу. Повторите, двигая его дальше и ближе несколько раз.Ограничьте время просмотра телевизора и использования электронных гаджетов: длительное время перед экраном может нанести вред вашим глазам.Пейте много воды: вода может помочь детоксикации организма, так как глазные поплавки могут указывать на накопление токсинов.Употребляйте в пищу продукты, богатые антиоксидантами: продукты с высоким содержанием антиоксидантов могут помочь в борьбе со свободными радикалами (которые могут привести к появлению глазных поплавков). Продукты, богатые антиоксидантами, включают чернику, капусту, гранат, апельсины и клубнику.Употребляйте в пищу продукты, богатые таурином. Употребление продуктов с высоким содержанием таурина может помочь в поддержании здорового зрения. Например, мясо и морепродукты.Используйте солнцезащитные очки: ношение солнцезащитных очков может защитить ваши глаза от ультрафиолетовых лучей, которые вредны для ваших глаз.Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!Спите спокойно: Правильный сон гарантирует, что ваши глаза не будут перенапряженными или уставшими.Вам следует немедленно обратиться к врачу, если внезапно появляются новые поплавки, вы начинаете видеть вспышки света, и если вы испытываете потерю периферического зрения (потеря бокового зрения). Эти симптомы могут означать разрыв сетчатки или отслоение сетчатки, что может привести к потере зрения, если вовремя не обратиться к специалисту.Упражнения для глазВозможно, вы слышали о применении в традиционной китайской медицине точечного массажа, который включает в себя давление на точки в теле, чтобы улучшить кровообращение и способствовать регенерации. Эта процедура похожа на иглоукалывание, но вместо тонких игл на точки воздействуют пальцами.Акупрессура для здоровья глаз - эффективный естественный способ улучшить зрение. Вы можете легко выполнить его самостоятельно.Есть семь точек акупрессуры вокруг глаза. Они начинаются в углу вашего глаза - ближе всего к носу - и продолжаются через лоб, заканчиваясь под вашим веком. Массаж каждой точки в течение не менее 10 секунд улучшит кровообращение в глазах.В китайской медицине энергетические меридианы проходят вдоль тела и соединяют определенные части вместе. Эффективные точки для здоровья глаз находятся на кончиках ваших пальцев. Массируя их, вы улучшите кровообращение в глазах. Регулярный массаж пальцев поможет обрести более ясное зрение. Вы можете достичь аналогичных результатов, массируя большой палец ноги.Точечный массаж прост в выполнении и может проводиться ежедневно. Все, что вам нужно, это несколько свободных минут.Есть множество упражнений для ваших глаз. Для начала, вы можете поморгать. Каждый раз, когда вы моргаете, вы увлажняете глаза, что, в свою очередь, успокаивает их. Если вы начинаете чувствовать некоторое напряжение глаз, просто моргайте непрерывно в течение четырех-пяти секунд.Другими формами упражнений являются дыхание или медитация, которые часто легче делать первым делом утром или в конце дня. Закрыв глаза и сосредоточившись на дыхании, вы можете зарядиться энергией. Вдыхайте через нос и выдыхайте воздух через рот не менее двух минут, затем откройте глаза, не сосредотачиваясь на чем либо конкретном. Повторите как минимум три раза.Просто помните, что дать глазам отдохнуть - отличный способ улучшить зрение. Не перенапрягайте глаза у компьютера.Чего следует избегать, если у вас есть поплавки:Использовать компьютер или смотреть телевизор в темнотеПросмотр слишком большого количества фильмовЧтение при плохом освещенииНошение солнцезащитных очков в течение длительного времениВам также следует избегать стрессовых ситуаций и эмоциональных потрясений. Если вы курите, бросайте.Если вы не курите, избегайте пассивного курения.