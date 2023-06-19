5 причин, по которым у вас может быть слишком высокий холестерин - врач Захарова

Высокий уровень холестерина обычно вызван факторами образа жизни.«Высокий уровень холестерина — это когда в крови слишком много жирного вещества, называемого холестерином. Это может привести к закупорке кровеносных сосудов, что может увеличить риск сердечного приступа или инсульта», - говорит семейный врач Татьяна Захарова .Есть пять факторов, которые могут привести к высокому уровню холестерина, и большинство из них поддаются изменению.«Обычно это вызвано факторами образа жизни, такими как употребление слишком большого количества жирной пищи, недостаточные физические нагрузки, избыточный вес, курение или употребление слишком большого количества алкоголя».Эти пять факторов можно изменить, чтобы снизить уровень холестерина. Например, одна из лучших вещей, которые вы можете сделать, чтобы снизить уровень холестерина, — это воздерживаться от употребления жирной пищи.Жирные продукты, которые следует свести к минимуму:Жирные куски мясаМясные продукты, в том числе колбасы и пирогиМасло, топленое масло и салоСыр, особенно твердый сыр, такой как чеддерСливки, сметана и мороженоеНекоторые пикантные закуски, такие как сырные крекеры и попкорн.Шоколадные кондитерские изделияПеченье, торты и пирожные.Еще один способ снизить уровень холестерина — чаще заниматься спортом. Ваше сердце билось не менее 150 минут в неделю, будь то быстрая ходьба, бег трусцой, танцы или плавание.Употребляя меньше жирной пищи и больше занимаясь спортом, вы с большей вероятностью похудеете. Худея, вы уже на пути к снижению уровня холестерина.