Врач Андреева раскрывает причины чрезмерного потоотделения - вот что с этим можно сделать

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От специальных антиперспирантов до ботокса, доктор поделилась различными методами лечения, которые могут помочь справиться с чрезмерным потоотделением."Некоторые люди ежедневно борются с сильным потоотделением независимо от температуры наружного воздуха", - говорит врач-терапевт Ирина АндрееваАндреева назвала следующие факторы могут вызвать более легкое потоотделение:Гормональные измененияПривычки образа жизни, такие как употребление слишком большого количества алкоголя или кофеинаГипертиреоз (сверхактивная щитовидная железа)Лихорадка или болезнь.Врач объяснил, что, хотя потоотделение является нормальным явлением, иногда железы, ответственные за выделение пота, могут быть сверхактивными и производить больше жидкости, чем на самом деле необходимо.«Гипергидроз — это заболевание, которое выходит за рамки обычного потоотделения и включает чрезмерное потоотделение. Заболевание может существенно повлиять на повседневную жизнь человека, приводя к социальному смущению, снижению уверенности в себе и помехам в повседневной деятельности».Как лечить чрезмерное потоотделениеАнтиперспиранты, содержащие гексагидрат хлорида алюминия, которые временно блокируют работу потовых желез, являются одним из наиболее распространенных средств от чрезмерного потоотделения.Другим неинвазивным вариантом является процедура, называемая ионтофорезом, которая включает погружение пораженного участка в воду и пропускание через него слабого электрического тока.Ботокс также является популярным средством лечения гипергидроза, особенно когда речь идет о подмышках."Токсин работает, блокируя нервные сигналы, которые стимулируют выработку пота, обеспечивая облегчение на несколько месяцев".