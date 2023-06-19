Растяжения мышц и связок: Несколько важных советов после травмы

Если соблюдать эти простые правила в течение 24–48 часов, любое растяжение легкой или средней тяжести быстро начнет заживать.Временами растяжения связок случаются практически у всех. Они возникают, как правило, случайно при неадекватных по объему или силе движениях. Предрасполагающими факторами являются слабость мышечно-связочного аппарата и детренированность.Помощь при растяженииТравма приводит к возникновению острой боли. Самостоятельно определить степень повреждения и ее потенциальную опасность невозможно. Для постановки правильного диагноза необходимо обратиться к врачу. Недооценка ситуации в этом случае гораздо опаснее переоценки.В следующих ситуациях нужно экстренно обратиться в травмпункт или отделение неотложной помощи:• сильная боль;• бледность, посинение или отсутствие пульса на травмированной области или пальцах травмированной конечности;• невозможность двигать конечностью;• онемение или необычный холод в пальцах;• явная деформация или сильный отек конечности.Одно замечание относительно онемения: опыт показывает, что у пациентов с травмой онемение и покалывание могут возникнуть как результат гипервентиляции из-за боли и нервного потрясения. Если это единственный признак из перечисленных и при этом раненый человек кричит, часто дышит и обеспокоен, то онемение само по себе не требует обращения в отделение неотложной помощи.При растяжении связок сустава (например, голеностопного или запястного) лечение одно и то же – покой, холод, фиксирующая повязка и приподнятое положение конечности относительно туловища.1. Покой – не напрягайте травмированную область. Если вы травмировали руку или кисть, «покой» означает, что не следует использовать эту руку для еды, письма, печатания, переноса вещей или вождения машины. При травме нижней конечности «покой» означает использование костылей в течение 24–72 часов, так, чтобы поврежденная область не ощущала всей массы тела.К подбору костылей следует подходить очень ответственно, поскольку неправильно подобранные костыли могут вызвать различные поражения мышечной, костной ткани и нервов (воспаление плечевого сустава, травматический плексит и т. д.). Прежде всего нужно определиться с типом костылей: в зависимости от того, насколько сильная поддержка требуется человеку при ходьбе, выбирают подмышечные костыли либо костыли с опорой под локоть.Подмышечные костыли необходимы в период ранней реабилитации после травмы, а также в том случае, если пациенту требуется постоянная твердая опора. Не рекомендуется использовать подмышечные костыли на постоянной основе дольше, чем в течение 2 лет, поскольку длительная опора на подмышечную перекладину костылей часто вызывает онемение рук и болезненные ощущения в плече.Если период реабилитации очень длительный, то через некоторое время рекомендуется перейти на более легкие и маневренные костыли по локоть (канадки). Канадки назначают пациентам, которым требуется незначительная опора при ходьбе (на поздних стадиях реабилитации), а также пациентам, использующим костыли постоянно.При правильно подобранных костылях вес тела должен приходиться на ручки костылей там, где вы их держите. Ручки обычно делают из резины, поэтому через день руки начнут пахнуть резиной, а рукоятка – потом. Чтобы этого избежать, попробуйте сделать то же самое, что делал я, когда мне пришлось пользоваться костылями в течение многих месяцев:• Сложите маленькое полотенце пополам и оберните рукоятки. Зафиксируйте полотенце скотчем.• Посыпайте полотенца детской присыпкой или другим порошком, чтобы уменьшить их влажность. Меняйте полотенца по мере необходимости.Так вы сможете обновлять рукоятки по своему желанию. Можно пойти в магазин и купить для этих целей дешевых полотенец. Махровое полотенце снижает вероятность соскальзывания потных рук с рукоятки.Наконец, попрактикуйтесь в использовании костылей в присутствии специалиста, прежде чем пользоваться ими самостоятельно. Специалист может дать много ценных советов.Вот распространенные ошибки:• Не раздвигайте костыли слишком широко, они должны почти касаться ног.• Не делайте слишком большие «шаги» костылями перед собой. Ставьте их не далее 15–20 сантиметров впереди себя, затем переносите вес тела на руки и делайте шаг здоровой ногой.2. Холод означает прикладывание холода для уменьшения синяков и отека. Стандартной процедурой является прикладывание льда к поврежденной области на 15–20 минут через каждые 40 минут. После растяжения холод должен быть вашим лучшим другом. Он помогает уменьшить отек после травмы. А уменьшение отека означает уменьшение боли.Кроме того, лед вызывает онемение поврежденной области, что также способствует обезболиванию. Лед нужно начинать прикладывать как можно быстрее, но он поможет в течение первых 24 часов после травмы.Учтите, что при неправильном использовании льда можно получить обморожения. Вот несколько важных советов:1. Между льдом и кожей обязательно должно быть полотенце или повязка.2. Не держите лед дольше 20 минут.3. Не засыпайте со льдом.Можно раскрошить кубики льда и положить их в пластиковый пакет.Посмотрите, нет ли в морозилке пакетов с замороженным горохом или кукурузой. Этим пакетам легко придать нужную форму, они обеспечивают более постоянный и равномерный холод. Потом их можно заново заморозить, чтобы повторно использовать. Но если использовать овощи подобным образом, они оттают и есть их потом нельзя.В аптеках продаются химические холодные компрессы, их легко использовать и удобно возить с собой. После «активации» они становятся холодными через 1–2 минуты. Но они рассчитаны на одноразовое использование, так что обходятся дороговато. Лучше всего они годятся для аптечки первой помощи.3. Фиксирующая повязка означает наложение на травмированную область плотной повязки, которая ограничивает движения в поврежденной конечности. Повязка также защищает кожу при прикладывании льда, так что не потребуется использовать полотенце.Повязку нужно накладывать правильно. Бинтовать поврежденную область следует по направлению от периферии к сердцу. Например, при травме голеностопного сустава начинайте бинтовать с области пальцев и вверх по ноге. Бинт нужно накладывать плотно, но не слишком туго. Если вы будете бинтовать в другом направлении – к пальцам, то в тканях пальцев будет скапливаться жидкость, что приведет к отеку. То же самое справедливо для запястий и рук. Начинайте бинтовать от пальцев вверх к локтю. Если получилось слишком туго, ослабьте повязку или наложите ее снова.Прежде чем накладывать фиксирующую повязку, сдавите палец руки или ноги, которую собираетесь бинтовать. После сжатия ноготь побелеет, а когда вы отпустите, сразу порозовеет. Это показывает, что кровообращение в норме. После наложения повязки сдавите ноготь опять. Если он не так быстро розовеет, значит, вы слишком сильно перетянули конечность и нарушили циркуляцию крови. Ослабьте повязку. Если ноготь розовеет так же быстро, как без повязки, значит, повязка наложена правильно. Для фиксирующей повязки удобно использовать эластичные бинты.4. Приподнятое положение означает поднятие конечности выше уровня сердца для уменьшения отека. Вы уже заметили – чем больше отек, тем сильнее боль.Недостаточно просто подставить табуретку под раненую ногу. Нужно лечь на кровать и подложить под ногу подушки, чтобы нога оказалась выше уровня сердца. (Не забудьте взять пульт от телевизора или интересный журнал!)Если соблюдать эти простые правила в течение 24–48 часов, любое растяжение легкой или средней тяжести быстро начнет заживать. Обычно растяжение проходит через неделю, в более тяжелых случаях может потребоваться от трех до четырех недель. В течение этого времени необходимо ограничивать нагрузки, чтобы не вызвать повторной травмы.При переломе кости вам придется пройти гораздо более длительное лечение. Врачебная тактика зависит от места перелома, его вида, степени расхождения костных отломков. В ряде случаев требуется срочное оперативное вмешательство.Самодиагностика и самолечение недопустимы!При выраженном болевом синдроме, связанном с травмой, первые 24–48 часов средства от боли лучше принимать регулярно (через каждые несколько часов, как указано на этикетке), чтобы в крови все время поддерживался определенный уровень препарата. Если вы будете принимать таблетку, только когда уже не можете терпеть, справиться с болью будет сложнее.Так как растяжения вызывают значительное воспаление, целесообразно принимать противовоспалительные препараты вроде ибупрофена, напроксена или кетопрофена. Аспирин тоже хорошо помогает, если он вам подходит. Ацетаминофен снижает воспаление менее эффективно.Не превышайте указанные на этикетке дозировки, если у вас не стихает боль!Обратитесь к врачу. Возможно, необходимо сменить тактику лечения или применить другие обезболивающие препараты.