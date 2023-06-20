4 серьезных заболевания, которые поражают молодых людей - врач Захарова

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Многие молодые люди могут ошибочно полагать, что серьезные проблемы со здоровьем появятся «через десятилетия».Основным фактором риска для почти всех состояний здоровья является возраст — у большинства из нас больше шансов страдать от них, чем старше мы становимся. Это может создать у молодых людей ложное ощущение «непобедимости», считая, что молодежь все еще на их стороне.Повышенное артериальное давление"Это может затронуть людей из всех слоев общества, независимо от того, сколько вам лет или если у вас есть четкая семейная история болезни. Одним из наиболее известных состояний, которые могут привести к проблемам с сердцем, является гипертония, более известная как высокое кровяное давление".Проблема с высоким кровяным давлением заключается в том, что оно редко сопровождается явными симптомами, а это означает, что оно часто может оставаться незамеченным.Рак кишечникаКолоректальный рак, поражающий в основном толстую кишку (ободочную и прямую кишку), является четвертой по распространенности формой рака в стране."Ученые все еще пытаются определить основные причины колоректального рака, но считается, что значительное потребление алкоголя и диета с низким содержанием клетчатки могут иметь негативный эффект".Диабет 2 типаЗа последние пять лет заболеваемость диабетом 2 типа среди лиц моложе 40 лет увеличилась на 23 процента, а число людей в возрасте от 18 до 39 лет с этим заболеванием может возрасти до 200 000 к 2027 году."Если не лечить, эта болезнь может нанести непоправимый вред организму из-за постоянного накопления сахара в крови".ОстеопорозКак правило, кости становятся толще в начале взрослой жизни и будут самыми крепкими до 20-летнего возраста. Но по достижении 35 лет они неизбежно начнут терять свою плотность. Это случается со всеми, но у тех, кто страдает остеопорозом , этот процесс происходит быстрее."Хотя эта проблема со здоровьем обычно более заметна в возрасте старше 50 лет, молодые люди также могут быть затронуты. Это особенно касается молодых женщин в пременопаузе в возрасте 30 и 40 лет".