Определена причина хронического воспаления

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Специалисты из Седарс-Синайского медицинского центра определили причину хронического воспалительного процесса. Они описали биохимические реакции, которые способствуют выработке интерлейкина-1 бета (IL-1b) — сигнального белка, высвобождаемого во время многих воспалительных реакций.Когда врожденная иммунная система идентифицирует потенциально опасную бактерию, вирус или другой патоген, происходит высвобождение лейкоцитов для обезвреживания потенциально опасного агента. Это вызывает отек, покраснение, жар и боль в тканях тела. Иногда воспаление становится хроническим, что приводит к более серьезным патологиям, в том числе диабету 2-го типа, болезням сердца и депрессии.В ходе исследования ученые использовали лабораторных мышей, чтобы определить этапы, в которых участвует IL-1b. Были применены ингибиторы, которые блокируют клеточные функции, а также технологию редактирования генов, чтобы отключить определенные гены и связанные с ними белки. Это позволило понять, какие белки жизненно важны для запуска воспаления.Оказалось, что с IL-1b связан с ферментом под названием гексокиназа, обычно используемый клетками для преобразования глюкозы в энергию. Этот же фермент также имеет вторую, воспалительную функцию. Было выявлено, что гексокиназа связывается с молекулами клеточной стенки бактерий и активирует инфламмасомы, что приводит к выработке IL-1b.Ученые подробнее охарактеризовали этот процесс. Высвобождение гексокиназы из митохондрий влияет на канал в мембране митохондрий VDAC, который, в свою очередь, взаимодействует с белком NLRP3 для инициации сборки инфламмасом. Затем инфламмасомы продуцируют IL-1b.