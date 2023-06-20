Хирург Гадзиян назвал вредный для сосудов продукт
Специалист подчеркнул, что маргарин нельзя получить без нагревания и добавления химикатов, и это делает его вредным для нашего здоровья. Он содержит трансжиры и радикалы, которые могут нанести вред нашему сердцу, кровеносным сосудам и способствовать развитию болезни Альцгеймера, ожирения и даже рака.
Эксперт предупреждает, что маргарин следует избегать и не заменять им сливочное масло, особенно если мы употребляем его регулярно. Он рекомендует обратить внимание на состав продуктов и избегать использования маргарина, чтобы защитить свое здоровье и предотвратить возможные проблемы, связанные с сердцем, сосудами и злокачественными заболеваниями.
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