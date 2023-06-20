Женщины в 2 раза чаще умирают от сердечного приступа, чем мужчины - врач объяснил почему

У женщин значительно меньше шансов выжить после сердечного приступа. На протяжении десятилетий исследования показывали, что женщины чаще умирают от сердечных приступов, чем мужчины. Причина, по-видимому, лежит на обеих сторонах: женщины часто обращаются за помощью слишком поздно, но затем часто получают неправильное лечение.

Женщины часто имеют менее четкие симптомы

Почему? Одна из причин заключается в том, что симптомы различаются у мужчин и женщин.

"У женщин чаще возникают менее выраженные симптомы, такие как подергивание в руках, необъяснимая усталость, беспокойство, потливость и боль в спине", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.


Боль в груди, характерная для мужчин, чаще не является объектом внимания женщин.

Сердечный приступ: признаки у женщин

В дополнение к неспецифическим для пола характеристикам, таким как давление в груди, следующие симптомы, в частности, указывают на признаки сердечного приступа у женщин:

Одышка или паузы в дыхании
Боль в верхней части живота
Тошнота и рвота
Боль в груди, иррадиирующая в руки, шею и плечи
Боль в животе
Постоянная усталость.


Особые действия требуются, если вы просыпаетесь ночью из-за боли в груди.

С другой стороны, женщины часто слишком долго колеблются

Другая сторона проблемы — это сами женщины, особенно пожилые женщины, как показали многие исследования, гораздо дольше, чем мужчины, колеблются, прежде чем обратиться за помощью.

«Женщины с симптомами сердечного приступа звонят в службу экстренной помощи своим мужьям, отцам и братьям, но не себе».

Исследование показала как пожилым женщинам требовалось в среднем четыре с половиной часа, чтобы добраться до отделения неотложной помощи, а молодым женщинам — почти два с половиной часа.

"В результате теряется драгоценное время, чтобы вновь открыть закрытые кровеносные сосуды и ограничить повреждение сердечной мышцы".
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

https://www.medikforum.ru - Добавил gorizont в категорию Кардиология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь