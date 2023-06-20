Женщины в 2 раза чаще умирают от сердечного приступа, чем мужчины - врач объяснил почему

У женщин значительно меньше шансов выжить после сердечного приступа. На протяжении десятилетий исследования показывали, что женщины чаще умирают от сердечных приступов, чем мужчины. Причина, по-видимому, лежит на обеих сторонах: женщины часто обращаются за помощью слишком поздно, но затем часто получают неправильное лечение.Женщины часто имеют менее четкие симптомыПочему? Одна из причин заключается в том, что симптомы различаются у мужчин и женщин."У женщин чаще возникают менее выраженные симптомы, такие как подергивание в руках, необъяснимая усталость, беспокойство, потливость и боль в спине", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.Боль в груди, характерная для мужчин, чаще не является объектом внимания женщин.Сердечный приступ: признаки у женщинВ дополнение к неспецифическим для пола характеристикам, таким как давление в груди, следующие симптомы, в частности, указывают на признаки сердечного приступа у женщин:Одышка или паузы в дыханииБоль в верхней части животаТошнота и рвотаБоль в груди, иррадиирующая в руки, шею и плечиБоль в животеПостоянная усталость.Особые действия требуются, если вы просыпаетесь ночью из-за боли в груди.С другой стороны, женщины часто слишком долго колеблютсяДругая сторона проблемы — это сами женщины, особенно пожилые женщины, как показали многие исследования, гораздо дольше, чем мужчины, колеблются, прежде чем обратиться за помощью.«Женщины с симптомами сердечного приступа звонят в службу экстренной помощи своим мужьям, отцам и братьям, но не себе».Исследование показала как пожилым женщинам требовалось в среднем четыре с половиной часа, чтобы добраться до отделения неотложной помощи, а молодым женщинам — почти два с половиной часа."В результате теряется драгоценное время, чтобы вновь открыть закрытые кровеносные сосуды и ограничить повреждение сердечной мышцы".