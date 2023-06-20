Эндокринолог Лернер рассказала об опасном типе ожирения среди женщин

Эндокринолог ГКБ им. Плетнева Маргарита Лернер заявила о необходимости срочно обратиться к специалисту, если увеличились отдельные части тела. Подробностями эксперт поделилась в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".По словам медика, когда происходит перераспределение подкожно-жировой клетчатки, нехарактерное для девушек, появляются широкие багровые стрии на теле, то это повод задуматься. По словам медика, это может говорить и о патологии гипофиза, и о патологии надпочечников."Если вы видите, что вес изменился, и он так некрасиво перераспределился, появились стрии, черные пятна, особенно подмышки, сгибы, там, где кожа потеет. Это тоже повод задуматься о том, нет ли избытка кортизола в организме. Это грозное, тяжелое заболевание, болезнь или синдром Иценко-Кушинга", – заявила Лернер.