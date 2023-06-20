Диетолог Пономарева объяснила, почему яблоки такие полезные - "ешьте с кожурой"

Яблоки не имеют хорошей репутации ни за что, и регулярное употребление должно держать подальше от врача. В приготовленном виде, например, в яблочном соусе, фрукты теряют многие полезные питательные вещества.В целом, яблоки не только полезны для пищеварения и иммунной системы, но и как здоровая закуска снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.Вот почему яблоки такие полезныеНи один другой фрукт не хвалят так, как яблоки. И вот почему.Если вы съедите 100 граммов яблока, ваш организм получит от 45 до 61 калории. В дополнение к фруктозе, но без жира, яблоки также содержат пектины в качестве неперевариваемой клетчатки. Они надолго сохраняют чувство сытости, предотвращают тягу к еде, что может помочь вам похудеть. Фрукт также регулирует кишечную флору и, таким образом, пищеварение."В лучшем случае вы должны съесть кожуру. Там много витаминов и вторичных растительных веществ. Фитохимические вещества, такие как кверцетин и катехин, считаются важными антиоксидантами, оказывающими противовоспалительное действие на организм. Содержащийся в них флоридзин противодействует потере плотности костей и, следовательно, остеопорозу. Полифенолы также поддерживают здоровье клеток поджелудочной железы и, таким образом, регулируют выработку инсулина. Это предотвращает диабет II типа", - объясняет врач-диетолог Василиса Пономарева.Яблоки также содержат много витаминов, в том числе А, В1 и В2, а также витамины С и Е. Это укрепляет вашу иммунную систему и предотвращает воспаление в организме. Однако некоторые сорта яблок содержат больше витаминов, чем другие. Берлепш, например, богат витамином С.Яблоки или естественно мутный яблочный сок также служат для защиты печени от токсичных веществ, таких как те, которые содержатся в лекарствах. Яблоки также содержат такие минералы, как калий, который вместе с натрием регулирует водный баланс организма и имеет решающее значение для функционирования мышц и нервных клеток.