СКОРАЯ ПОМОЩЬ: Специи как лекарство

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Большинство пряностей – сложные биохимические соединения, в которых содержатся разнообразные биологически активные вещества. Спектр их целительных качеств необычайно широк, ведь недаром в древности с их помощью лечили самые разные заболевания. Каким специями и как можно оказать себе и близким "скорую помощь" читайте в нашей статье.Специи, которые есть в каждом доме, можно использовать не только в кулинарии, но и для оказания первой помощи при травмах и заболеваниях. Необходимо сразу уточнить, что перечисленные ниже советы – это всего лишь первая помощь, за квалифицированным лечением всегда необходимо обращаться к врачу.Специи как лекарства1. Снять жар от простуды можно, если смешать 1 полный стакан воды, 1 полный стакан молока, развести в жидкости 1 чайную ложку молотого кардамона, добавить для вкуса сахар и дать выпить больному.2. Головная боль снимается при помощи пасты из половины чайной ложки имбиря, разбавленной небольшим количеством горячей воды до консистенции пасты. Получившуюся массу надо нанести на лоб, возможно небольшое жжение, но оно не опасно.3. От болей в спине помогает компресс из той же имбирной пасты (см. выше).4. Боль в горле проходит, если прополоскать его настоем шалфея.5. Угри, прыщи можно вывести смесью из 1 столовой ложки алоэ и четверти чайной ложки куркумы. Смесь надо принимать внутрь, пока не будет заметен эффект. Смесь безопасна, если у вас нет аллергии.6. Плохой запах изо рта можно убрать, если пожевать семена фенхеля. Если же причина плохого запаха связана с проблемами пищеварения, заварите в стакане кипятка 1 чайную ложку смеси специй: молотый кардамон, молотую корицу, молотые лавровые листья в равных пропорциях. Отвар охладить и выпить.7. При растяжении мышцы примите ванну с половиной стакана молотого имбиря и половиной стакана соды. Ванну принимать надо не менее 15 минут. Далее на больное место дважды в день можно накладывать компресс из теплой пасты (1 чайная ложка имбиря, 1 чайная ложка куркумы, немного горячей воды).8. При опухолях (например, от ударов или укусов) нанесите на опухший участок тела присыпку из 2 частей куркумы и 1 части соли.9. С бессонницей можно справиться, если вечером перед сном выпивать стакан теплого молока с разведенной в нем половиной чайной ложки мускатного ореха. Или же можете съесть перед сном мякоть спелого банана, смешанную с чайной ложкой поджаренного молодого кумина.10. Улучшить память и облегчить запоминание помогут три грамма молотых семян калинджи, смешанных с 10 граммами меда.11. Жжение от ожога исчезает, если пораженное место смазать соком алое, смешанным с щепоткой куркумы.12. Для облегчения симптомов простуды принимайте следующий отвар: половину чайной ложки имбиря и 1 чайную ложку молотой корицы прокипятите в воде 10 минут. Отвар надо пить по стакану каждые три часа, можно с небольшим количеством меда.13. Если у вас заложен нос, вдыхайте дым горящей куркумы. Куркума вызовет быстрое выделение слизи из пазух и, соответственно, быстрое очищение протоков. Если же вы страдаете от чувства, что не можете нормально высморкаться, вдохните порошок из равных частей молотой корицы, черного перца, кардамона и кумина.14. При гриппе, в качестве укрепляющего и поддерживающего средства, пейте чай из сухого имбиря. Стакан молока с разведенной чайной ложкой куркумы предотвратит осложнения после болезни и укрепит ослабленную после приема лекарств печень.