Исследование: люди с каким цветом глаз больше склонны к алкоголизму

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Составляя базы данных по душевным расстройствам, ученые обнаружили феномен — прямую связь между цветом глаз человека и риском алкогольной зависимости.Исследование, проведенное учеными Университета Вермонта, впервые установило прямую связь между цветом глаз человека и риском алкогольной зависимости. Получилось это случайно. Ученые несколько лет работали над созданием базы пациентов с психическими расстройствами, было обработано около 10 тысяч историй болезней.В базу попали и люди с зависимостями — наркотической и алкогольной. В их возникновении задействовано множество факторов, от генетических до окружающей среды. Это тяжелейшее состояние, которое на всю жизнь ставит человека в уязвимую ситуацию. Избавиться от зависимости можно только полным отказом от спиртного и наркотических средств.Алкоголь и цвет глазСоставляя базу по душевным расстройствам, ученые обнаружили, что чем светлее у человека глаза, тем больше шансов, что он склонен злоупотреблять алкоголем и к зависимости от алкоголя в целом. Исследователи проверили свои выводы трижды, чтобы быть уверенными.«Это дает интригующую возможность: цвет глаз может быть полезен в клинической диагностике алкогольной зависимости», — говорит в своем заявлении доктор Арвис Суловари, автор исследования.Также ученые выяснили, что работает и обратное правило: люди с карими глазами реже бывают алкоголиками.А вот люди с зелеными и серыми глазами тоже в группе риска. Шансы стать алкоголиком у них выше, почти как у синеглазых и голубоглазых людей.Ученые предупреждают, что ни в коем случае нельзя только по цвету глаз ставить диагнозы и обвинять человека в зависимостях, ведь причины такой взаимосвязи пока непонятны. Потребуется больше исследований для изучения потенциальной связи между цветом глаз и более высоким уровнем алкогольной зависимости.Ученые выяснили, что глаза могут еще и предсказывать риски, связанные со здоровьем.Ранее сообщалось о связи цвета глаз и рака кожи. Исследование было проведено на основе анализа историй болезни тысяч людей. Оказалось, что люди со светлым цветом глаз более склонны к риску развития рака кожи.О чем еще предупреждает цвет глазЛюди с темным цветом глаз могут быть более склонны к развитию катаракты. Об этом говорит обзор исследований.Люди с карими глазами меньше рискуют получить такие диагнозы, как диабетическая ретинопатия (осложнение сахарного диабета) и дегенерация желтого пятна (такие изменения происходят, когда слои сетчатки смещаются). Подробнее об этом уже рассказывал «Доктор Питер».Кареглазые люди гораздо реже страдают от потери слуха с возрастом. С чем именно это связано, пока не удалось установить.